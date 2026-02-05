V-League 2025/2026 chốt thời điểm hạ màn

BTC V-League 2025/2026 vừa công bố lịch thi đấu cho giai đoạn tiếp theo của mùa giải. Theo đó, giải đấu sẽ diễn ra liên tục hàng tuần kể từ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Chỉ có một quãng nghỉ ngắn để phục vụ ĐT Việt Nam tham dự FIFA Days vào cuối tháng 3.

Đáng chú ý, vòng đấu cuối cùng của giải sẽ diễn ra sớm hơn dự kiến. Thay vì được tổ chức vào cuối tháng 6, vòng đấu cuối của V-League 2025/2026 sẽ diễn ra ngày 7/6/2026.

Việc đẩy giải đấu kết thúc sớm khoảng ba tuần để tránh thời gian VCK World Cup 2026 diễn ra. Bên cạnh đó, V-League kết thúc sớm cũng giúp ĐT Việt Nam có thêm thời gian chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026, giải đấu sẽ khởi tranh trong tháng 7/2026.

Cùng với V-League, hạng Nhất Quốc gia và Cúp Quốc gia 2025/2026 được dự kiến cũng sẽ khép lại trong nửa đầu tháng 6/2026. Giải hạng Nhất sẽ khép lại vòng cuối cùng ngày 6/6 trong khi trận chung kết Cúp Quốc gia diễn ra trước ngày 15/6. Điều đó sẽ đảm bảo ĐT Việt Nam có khoảng 1 tháng hội quân để chuẩn bị cho mục tiêu bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup.

