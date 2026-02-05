Vòng 13 V-League 2025/2026 sẽ diễn ra từ ngày 7 đến 9/2. Theo thông báo từ BTC, sẽ có 5 cầu thủ bị treo giò vòng 13 V-League 2025/2026 do nhận thẻ đỏ vòng trước đã tích lũy đủ 3 thẻ vàng từ đầu mùa.

Ảnh: VPF.

Những cầu thủ nhận quyết định cấm thi đấu ở vòng này gồm có: Dụng Quang Nho (Ninh Bình), Đỗ Hùng Dũng (Hà Nội FC) là những gương mặt nhận thẻ đỏ vòng trước. Nguyễn Hữu Nam (Hải Phòng FC), Nguyễn Hữu Thắng (Thể Công Viettel), Lee Williams (CLB CA TP.HCM) là những cầu thủ đã nhận đủ 3 thẻ vàng.

Sự vắng mặt của những nhân tố kể trên sẽ ảnh hưởng khá nhiều đến các đội bóng chủ quản của họ, đặc biệt là trường hợp của Hùng Dũng với Hà Nội FC khi tiền vệ 33 tuổi sẽ không chỉ nghỉ vòng 13 mà còn vắng mặt cả vòng 14.

Ngoài 5 cầu thủ bị cấm thi đấu, sẽ có 2 HLV không được làm nhiệm vụ trên băng ghế chỉ đạo ở vòng 13 là Velizar Popov (Thể Công Viettel) và Gerard Albadalejo (Ninh Bình). Trong đó, ông Popov đã nhận đủ 3 thẻ vàng từ đầu mùa còn nhà cầm quân Gerard Albadalejo bị cấm chỉ đạo do những phát ngôn thái quá sau trận Ninh Bình thua CLB CAHN.

