Đội bóng V-League làm điều chưa từng có trong tiền lệ

Trận thắng 2-1 của CLB Công an TP.HCM trước PVF-CAND ở vòng 12 V-League 2025/2026 tạo ra một câu chuyện đặc biệt khiến dư luận xôn xao. Lần đầu tiên trong lịch sử giải đấu, một đội bóng V-League ra sân với 3 cầu thủ Việt kiều trong đội hình xuất phát.

Cụ thể, danh sách đội hình xuất phát của CLB Công an TP.HCM có ba cầu thủ Việt kiều gồm Patrik Lê Giang (sinh tại Slovakia), Lee Williams (sinh tại Anh) và Khoa Ngô (sinh tại Australia).

Khoa Ngô và Lee Williams cùng tỏa sáng giúp Công an TP.HCM giành chiến thắng ở vòng 12 V-League. (CLB Công an TP.HCM)

Theo quy định của V-League, mỗi CLB chỉ được phép đăng ký tối đa 2 cầu thủ Việt kiều trong một mùa giải. Chính vì vậy, việc Công an TP.HCM sử dụng cùng lúc ba cầu thủ có gốc gác nước ngoài đã làm dấy lên nhiều nghi vấn về tính hợp lệ. Ngay cả Patrik Lê Giang, dù đã hoàn tất thủ tục nhập tịch, cũng chưa thể được tính là nội binh ở mùa giải này do đã đăng ký với tư cách Việt kiều từ đầu mùa.

Tuy nhiên, “nút thắt” nằm ở trường hợp của Khoa Ngô. Trên hệ thống của VPF, tiền vệ sinh năm 2006 được đăng ký tên là Ngô Đăng Khoa và được xếp vào diện cầu thủ nội. Việc sở hữu quốc tịch Việt Nam từ trước giúp anh đáp ứng đầy đủ các điều kiện pháp lý theo quy định.

Sau vòng 12 V-League, CLB Công an TP.HCM đang xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng với 20 điểm, trong khi PVF-CAND tiếp tục xếp áp chót với 8 điểm. Ở vòng đấu tiếp theo, CLB Công an TP.HCM sẽ tiếp đón Thanh Hóa trên sân nhà, còn PVF-CAND có chuyến làm khách trên sân của CLB TP.HCM.

Tác giả: Quách Khiêm

Nguồn tin: vov.vn