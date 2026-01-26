Thời gian:
Ủy viên chính thức và dự khuyết trẻ nhất Trung ương khóa XIV

Bà Tôn Ngọc Hạnh, 46 tuổi, là ủy viên chính thức trẻ nhất; ông Nguyễn Minh Triết, 38 tuổi, Bí thư Trung ương Đoàn, là dự khuyết trẻ nhất Ban chấp hành Trung ương khóa XIV.

Tác giả: Tâm Thảo - Vũ Tuân

Nguồn tin: vnexpress.net

