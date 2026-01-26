Tác giả: Tâm Thảo - Vũ Tuân
Nguồn tin: vnexpress.net
Bà Tôn Ngọc Hạnh, 46 tuổi, là ủy viên chính thức trẻ nhất; ông Nguyễn Minh Triết, 38 tuổi, Bí thư Trung ương Đoàn, là dự khuyết trẻ nhất Ban chấp hành Trung ương khóa XIV.
Tác giả: Tâm Thảo - Vũ Tuân
Nguồn tin: vnexpress.net
Ủy viên chính thức và dự khuyết trẻ nhất Trung ương khóa XIV
Danh sách 113 Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII tái cử khóa XIV
Tổng Bí thư Tô Lâm ký chỉ thị triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội XIV
Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng "chiến thắng tuyệt vời" của Đội tuyển U23 Việt Nam
Tiểu sử 7 đồng chí lãnh đạo Bộ Công an trúng cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV
Tổng Bí thư Tô Lâm dự chương trình đặc biệt Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng