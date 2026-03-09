Chủ tịch Hà Tĩnh Phan Thiên Định quảng bá 'mực nhảy' Vũng Áng trên Facebook

Một bài đăng khá giản dị trên Facebook cá nhân của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định gần đây đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng khi vị lãnh đạo tỉnh chia sẻ về món mực nhảy Vũng Áng – đặc sản biển nổi tiếng của Hà Tĩnh. Giữa những thông tin thường thấy về thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp hay nhu cầu tuyển dụng lao động tại địa phương, bài viết mang màu sắc đời thường này nhanh chóng nhận được nhiều phản hồi từ người dùng mạng xã hội, đặc biệt là cộng đồng người Hà Tĩnh đang sinh sống, làm việc xa quê.

Các nhà bè tại vùng biển Vũng Áng là nơi du khách thường trải nghiệm thưởng thức mực nhảy tươi sống.

Trên trang Facebook cá nhân có tích xanh với hơn 60.000 người theo dõi, ông đăng dòng trạng thái với tiêu đề “Mực nhảy Vũng Áng – Ăn một lần, nhớ một đời”. Chỉ sau một thời gian ngắn, bài viết đã nhận được hàng trăm bình luận và vài chục lượt chia sẻ. Phần lớn ý kiến đến từ những người từng có dịp thưởng thức đặc sản vùng biển này hoặc những người con Hà Tĩnh bày tỏ sự thích thú khi thấy vị lãnh đạo tỉnh nhắc tới món ăn quen thuộc của quê hương.

Không ít bình luận nhắc lại những kỷ niệm khi ghé các nhà bè ven biển để thưởng thức mực nhảy tươi sống. Một số người cho rằng việc lãnh đạo địa phương trực tiếp chia sẻ về đặc sản trên mạng xã hội cũng là cách quảng bá hình ảnh du lịch theo hướng gần gũi, tạo sự kết nối giữa chính quyền với người dân và cộng đồng mạng.

Mực nhảy Vũng Áng được nhiều thực khách ưa chuộng nhờ độ tươi sống....

Nhắc đến Vũng Áng, nhiều người thường nghĩ ngay tới các dự án công nghiệp quy mô lớn và hệ thống cảng nước sâu thuộc Khu kinh tế Vũng Áng – một trong những trung tâm công nghiệp trọng điểm của khu vực Bắc Trung Bộ. Trong nhiều năm qua, khu vực này đã thu hút hàng loạt dự án đầu tư lớn, trở thành động lực phát triển kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh.

Tuy nhiên, bên cạnh hình ảnh của một “đại công trường” công nghiệp với các nhà máy, khu liên hợp sản xuất và cảng biển sôi động, vùng biển Vũng Áng còn nổi tiếng với nguồn hải sản phong phú. Trong đó, mực nhảy được xem là món ăn đặc trưng khiến nhiều du khách tìm đến khi ghé thăm khu vực này.

Ông Phan Thiên Định – Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Mực nhảy, hay còn được người dân địa phương gọi là mực nháy, chủ yếu được bán tại các nhà bè ven biển ở khu vực Kỳ Lợi. Điểm đặc biệt của loại hải sản này là mực được giữ sống trong các lồng nuôi ngay trên biển. Khi khách lựa chọn, người bán sẽ bắt trực tiếp những con mực đang bơi trong lồng. Vừa đưa lên chậu, mực vẫn còn bật nhảy tanh tách, vì thế người dân địa phương gọi là “mực nhảy”.

Nhờ độ tươi sống đặc trưng, mực thường được chế biến ngay tại chỗ thành nhiều món ăn khác nhau như hấp, nướng than hoặc nhúng lẩu. Thịt mực giòn, ngọt tự nhiên, giữ nguyên hương vị đặc trưng của hải sản vùng biển nên được nhiều thực khách ưa chuộng. Với không ít người từng ghé Vũng Áng, trải nghiệm ngồi tại các nhà bè, tự tay chọn những con mực còn bơi trong lồng rồi thưởng thức ngay tại chỗ là một kỷ niệm khó quên.

Trước bài đăng về đặc sản biển này, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định cũng từng sử dụng Facebook cá nhân để chia sẻ nhiều thông tin liên quan đến phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, trong đó có nhu cầu tuyển dụng lao động quy mô lớn tại Khu kinh tế Vũng Áng. Theo thông tin ông từng đăng tải, một doanh nghiệp sản xuất ô tô và xe máy điện tại khu kinh tế này đang cần bổ sung gần 10.000 lao động từ nay đến cuối năm 2026, trong tổng nhu cầu khoảng 17.000 lao động cho hai nhà máy. Đến nay, doanh nghiệp đã tuyển được gần 7.000 người.

Các bài đăng tuyển dụng trước đó cũng nhận được nhiều phản hồi từ người trẻ Hà Tĩnh đang làm việc tại các địa phương khác, bày tỏ sự quan tâm tới cơ hội trở về quê hương làm việc khi các dự án lớn đi vào hoạt động.

Ông Phan Thiên Định, 55 tuổi, quê tại Huế, từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo tại Huế như Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Thành ủy Huế và Chủ tịch UBND TP Huế. Tháng 11/2024, ông được luân chuyển giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh, sau đó được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh trong đợt bố trí lãnh đạo tỉnh, thành không phải là người địa phương.

Trong quá trình công tác, ông được biết đến là lãnh đạo khá tích cực sử dụng mạng xã hội để chia sẻ thông tin chính sách, quảng bá văn hóa – du lịch và kết nối cơ hội việc làm cho người dân. Vì thế, bài đăng về mực nhảy Vũng Áng lần này, dù chỉ là một chia sẻ ngắn, cũng gợi nhắc đến một góc khác của vùng cảng biển phía Nam Hà Tĩnh – nơi không chỉ có các dự án công nghiệp quy mô lớn mà còn có những đặc sản biển mang đậm hương vị địa phương.

Tác giả: Văn Tuân

Nguồn tin: vietnamfinance.vn