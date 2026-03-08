Cử tri đặc khu Thổ Châu nô nức đi bỏ phiếu bầu cử sớm

Là địa bàn đặc thù, cách đất liền hơn 200km đường biển, đặc khu Thổ Châu được Hội đồng Bầu cử Quốc gia cho phép tổ chức bầu cử sớm nhằm bảo đảm phù hợp điều kiện đi lại, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và quyền làm chủ của CBCS và nhân dân trên đảo.

Cử tri tại đặc khu Thổ Châu được hướng dẫn quy trình bỏ phiếu.

Theo Ủy ban Bầu cử đặc khu Thổ Châu, toàn đặc khu có 2.182 cử tri tham bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Trong đó, 2.135 cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031; 721 cử tri bầu đại biểu HĐND đặc khu Thổ Châu khóa 2, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Cử tri lựa chọn các ứng cử viên đủ đức, đủ tài để bỏ phiếu bầu.

Thông qua lá phiếu bầu cử, cử tri tại đặc khu Thổ Châu gửi gắm niềm tin vào những ứng cử viên, chọn ra những người đủ đức, đủ tài để đại diện cho tiếng nói, ý chí, nguyện vọng của mình. Thời tiết ngày bầu cử nắng nhẹ, rất thuận lợi cho người dân ở đảo đi bầu cử.

Cử tri là cán bộ Công an đặc khu Thổ Châu bỏ phiếu bầu.

Cử tri trên địa bàn đặc khu Thổ Châu phấn khởi bỏ phiếu bầu.

Các quy định về bầu cử đã được thông báo đến cử tri, giúp các cử tri nắm rõ và thực hiện đúng khi tham gia bỏ phiếu. Đại diện các cử tri được tổ bầu cử mời lên kiểm tra hòm phiếu trước giờ bỏ phiếu theo đúng quy định.

Công tác đảm bảo ANTT tại các điểm bỏ phiếu được tăng cường.

Cán bộ Công an đặc khu Thổ Châu hướng dẫn cử tri quy trình bỏ phiếu bầu.

Ông Huỳnh Hữu Hiệp, cử tri ấp Bãi Ngự, đặc khu Thổ Châu cho biết, trước khi cuộc bầu cử diễn ra, bản thân đã dành thời gian để tìm hiểu về quyền và nghĩa vụ của cử tri cũng như tiểu sử, năng lực của các ứng cử viên đại biểu các cấp. Ông Hiệp cùng cử tri trên đặc khu Thổ Châu kỳ vọng những đại biểu được nhân dân bầu chọn sẽ tâm huyết với sự nghiệp chung, với nhân dân và làm sao đưa đất nước, xã hội phát triển.

Tác giả: Trần Lĩnh - Nguyễn Hậu

Nguồn tin: cand.com.vn