Ủy viên Bộ Chính trị Trần Sỹ Thanh giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV

Sáng 23-1, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV đã bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV với 23 thành viên.

Ông Trần Sỹ Thanh được Trung ương bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV

Trong đó, ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII, được Trung ương bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV.

Ông Trần Sỹ Thanh sinh năm 1971, quê quán: tỉnh Nghệ An, có trình độ thạc sĩ Kinh tế, cử nhân Tài chính, kế toán.

Ông Trần Sỹ Thanh là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI (dự khuyết), XII, XIII, XIV; Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV.

Ông Trần Sỹ Thanh từng giữ chức Phó vụ trưởng Kế hoạch tổng hợp, Phó chánh văn phòng, Chánh văn phòng, Phó tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước (Bộ Tài chính).

Từ năm 2008, ông lần lượt giữ các nhiệm vụ như Phó chủ tịch tỉnh Đắk Lắk; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang; Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn.

Cuối năm 2017, ông giữ chức Phó ban Kinh tế Trung ương, kiêm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam. Ba năm sau, ông được Bộ Chính trị phân công làm Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và đảm nhiệm vị trí này gần 1 năm, trước khi chuyển sang làm Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Tháng 7-2022, ông Trần Sỹ Thanh giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội và được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII tháng 11-2025.

Tác giả: Văn Duẩn - Thế Dũng

Nguồn tin: Báo Người lao động