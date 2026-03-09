Việt Nam đã huy động khoảng 4 triệu thùng dầu để đảm bảo nguồn cung

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn - Ảnh: GIA HÂN

Chiều 9-3, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Phạm Minh Chính đồng chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về nội dung, chương trình kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI sẽ xem xét công tác tổ chức bộ máy, nhân sự

Phát biểu tại đây, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho hay tại phiên họp thứ 55, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến và bước đầu thống nhất dự kiến nội dung kỳ họp.

Theo đó kỳ họp sẽ khai mạc vào sáng 6-4, dự kiến bế mạc ngày 25-4 và chia thành 2 đợt. Quốc hội sẽ xem xét công tác tổ chức bộ máy, nhân sự; công tác lập pháp; một số nội dung về giám sát, kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước.

Ông nêu rõ các cơ quan của Chính phủ, Quốc hội và các cơ quan liên quan đều chủ động phối hợp với tinh thần trách nhiệm cao trong việc chuẩn bị nội dung cho kỳ họp.

Đến nay đã có 9 tài liệu (gồm 8 hồ sơ dự án luật, nghị quyết quy phạm và 1 báo cáo) được gửi đến các cơ quan của Quốc hội.

Tại đợt 1 phiên họp tháng 3-2026 (ngày 2-3), Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến đối với 3 dự luật. Các nội dung còn lại sẽ được xem xét tại đợt 2 (dự kiến ngày 18 và 19-3).

Nhấn mạnh thời gian còn lại không nhiều trong khi khối lượng công việc rất lớn, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan liên quan tập trung cao độ để bảo đảm tiến độ chuẩn bị hồ sơ, tài liệu.

Theo kế hoạch, ngày 23-3 sẽ công bố kết quả bầu cử. Sau đó các cơ quan có thẩm quyền sẽ họp xem xét, quyết định công tác nhân sự.

Ngay khi có kết luận về nhân sự, các cơ quan liên quan phải khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để kịp trình Quốc hội.

Đối với các dự án luật, nghị quyết quy phạm pháp luật dự kiến trình tại kỳ họp thứ nhất nhưng chưa có hồ sơ, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ hoàn thiện và gửi đến các cơ quan của Quốc hội chậm nhất ngày 12-3. Nếu quá hạn, các cơ quan thẩm tra sẽ không đủ thời gian thực hiện theo quy định, khi đó sẽ phải chuyển sang kỳ họp thứ hai.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị quá trình soạn thảo, thẩm tra, hoàn thiện các dự án luật, nghị quyết cần bám sát Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết và chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; đồng thời thực hiện nghiêm quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật.

Thủ tướng Phạm Minh Chính - Ảnh: Media Quốc hội

Dự kiến sẽ có 32 hồ sơ được trình Quốc hội

Chia sẻ với Chính phủ trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều khó khăn, tác động trực tiếp đến thị trường năng lượng, nhất là giá xăng dầu, Chủ tịch Quốc hội cho biết Thủ tướng đang khẩn trương làm việc với lãnh đạo một số quốc gia để tìm giải pháp chia sẻ nguồn cung năng lượng, bảo đảm ổn định cho đất nước.

Theo ông, qua thông tin báo chí những ngày gần đây, một số người dân lo ngại và mua xăng dầu để dự trữ.

Việc tích trữ xăng dầu nếu không được quản lý tốt có thể tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ tại hộ gia đình hoặc khu dân cư. Vì vậy Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan chức năng, đặc biệt là lực lượng công an, tăng cường kiểm tra, bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết dự kiến sẽ có 32 hồ sơ được trình Quốc hội, yêu cầu các bộ, ngành khẩn trương hoàn thiện tài liệu và chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chính phủ.

Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, Trưởng ngành trực tiếp phụ trách việc hoàn thiện hồ sơ, phối hợp chặt chẽ với các ủy ban của Quốc hội để rà soát, tránh ách tắc công việc.

Về một số vấn đề cụ thể, Thủ tướng đề nghị cập nhật tình hình mới vào báo cáo kinh tế - xã hội năm 2026, do bối cảnh thế giới đang diễn biến nhanh, đặc biệt sau các căng thẳng tại Trung Đông, ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng năng lượng, chi phí vận tải và điều hành kinh tế vĩ mô.

Thủ tướng cho biết Chính phủ đang chỉ đạo liên tục để ứng phó tình hình. Việt Nam đã huy động được khoảng 4 triệu thùng dầu từ các đối tác nhằm bảo đảm nguồn cung trước mắt, góp phần ổn định tâm lý thị trường và đời sống nhân dân.

Trong bối cảnh thế giới diễn biến phức tạp, Thủ tướng nhấn mạnh sự phối hợp giữa Chính phủ và Quốc hội càng phải chặt chẽ hơn.

Tác giả: Thành Chung