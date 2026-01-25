Danh sách 113 Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII tái cử khóa XIV

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV ra mắt Đại hội - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Trong danh sách 180 ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV có 109 Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII tái cử, bao gồm 98 ủy viên chính thức (trong đó có 10 Ủy viên Bộ Chính trị, 4 Ủy viên Ban Bí thư) và 11 ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

109 Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII tái cử ủy viên chính thức khóa XIV

1. Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương

2. Ông Nguyễn Doãn Anh, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa

3. Ông Nguyễn Hoài Anh, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa (ủy viên dự khuyết khóa XIII)

4. Ông Đỗ Thanh Bình, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương

5. Ông Lê Hải Bình, Phó giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (ủy viên dự khuyết khóa XIII)

6. Ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV TP Hải Phòng

7. Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Phó bí thư thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó chủ tịch thường trực Quốc hội

8. Ông Hoàng Duy Chinh, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XV

9. Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

10. Ông Ngô Chí Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Đồng Tháp

11. Ông Nguyễn Mạnh Cường, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao

12. Ông Nguyễn Hồng Diên, Phó bí thư Đảng ủy Quốc hội

13. Ông Hoàng Trung Dũng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương

14. Ông Hồ Quốc Dũng, Phó thủ tướng Chính phủ

15. Ông Phạm Đại Dương, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ

16. Ông Nguyễn Khắc Định, Phó chủ tịch Quốc hội

17. Ông Lương Quốc Đoàn, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam

18. Ông Nguyễn Quốc Đoàn, Phó tổng thường trực Thanh tra Chính phủ

19. Ông Nguyễn Hữu Đông, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Quốc hội khóa XV

20. Ông Nguyễn Văn Được, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM

21. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

22. Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

23. Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó chánh Văn phòng thường trực Văn phòng Trung ương Đảng

24. Ông Vũ Hải Hà, Phó bí thư Đảng ủy Quốc hội

25. Ông Lê Khánh Hải, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước

26. Ông Nguyễn Long Hải, Phó bí thư thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương (ủy viên dự khuyết khóa XIII)

27. Bà Nguyễn Thanh Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XV

28. Ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy An Giang

29. Ông Ngô Đông Hải, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương

30. Bà Tôn Ngọc Hạnh, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai (ủy viên dự khuyết khóa XIII)

31. Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

32. Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

33. Bà Nguyễn Thị Hồng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

34. Ông Đoàn Minh Huấn, Phó giám đốc thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

35. Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an

36. Ông Trịnh Việt Hùng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai (ủy viên dự khuyết khóa XIII)

37. Ông Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (ủy viên dự khuyết khóa XIII)

38. Ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

39. Ông Trần Tiến Hưng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

40. Ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam

41. Thượng tướng Trần Việt Khoa, Giám đốc Học viện Quốc phòng, Bộ Quốc phòng

42. Ông Y Thanh Hà Niê Kdăm, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Lâm Đồng

43. Bà Đào Hồng Lan, Bộ trưởng Bộ Y tế

44. Ông Hầu A Lềnh, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang

45. Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

46. Ông Nguyễn Phi Long, Phó bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương (ủy viên dự khuyết khóa XIII)

47. Ông Phan Văn Mãi, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội khóa XV

48. Ông Lê Quang Mạnh, Tổng thư ký - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

49. Ông Lâm Văn Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XV

50. Ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội

51. Ông Lê Quốc Minh, Tổng biên tập báo Nhân Dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam

52. Ông Trần Hồng Minh, Bộ trưởng Bộ Xây dựng

53. Ông Hồ Văn Mừng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang (ủy viên dự khuyết khóa XIII)

54. Ông Phạm Hoài Nam, thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

55. Bà Hà Thị Nga, Phó chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

56. Bà Lê Thị Nga, Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Dân nguyện và giám sát của Quốc hội khóa XV

57. Ông Hồ Văn Niên, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi

58. Ông Nguyễn Hải Ninh, Bộ trưởng Bộ Tư pháp

59. Ông Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương

60. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

61. Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên

62. Ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Bí thư Thành ủy Hà Nội

63. Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

64. Ông Thái Đại Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai

65. Ông Bùi Văn Nghiêm, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương

66. Phó đô đốc Hải quân Trần Thanh Nghiêm, Tư lệnh Quân chủng Hải quân, Bộ Quốc phòng

67. Ông Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Ninh Bình

68. Ông Lê Quốc Phong, Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM

69. Ông Lê Hồng Quang, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương

70. Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng

71. Ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Thành ủy TP.HCM

72. Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Bộ trưởng Bộ Công an

73. Ông Nguyễn Văn Quảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

74. Ông Vũ Hải Quân, Thứ trưởng thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ

75. Ông Thái Thanh Quý, Phó trưởng Ban thường trực Ban Chính sách, chiến lược Trung ương

76. Ông Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương

77. Ông Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

78. Ông Đỗ Tiến Sỹ, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam

79. Ông Nguyễn Thành Tâm, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương

80. Ông Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội khóa XV

81. Bà Lâm Thị Phương Thanh, Thứ trưởng thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

82. Bà Nguyễn Thị Thanh, Phó chủ tịch Quốc hội

83. Ông Trần Sỹ Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

84. Thượng tướng Lê Đức Thái, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

85. Ông Nguyễn Hồng Thái, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh

86. Ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa

87. Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

88. Ông Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Bộ Tài chính

89. Ông Phạm Tất Thắng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương

90. Ông Trần Đức Thắng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường

91. Ông Vũ Đại Thắng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội

92. Bà Lê Thị Thủy, Phó bí thư Đảng ủy Chính phủ

93. Bà Phạm Thị Thanh Trà, Phó thủ tướng Chính phủ

94. Ông Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Phó trưởng Ban thường trực Ban Nội chính Trung ương

95. Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk (ủy viên dự khuyết khóa XIII)

96. Ông Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

97. Ông Nguyễn Đình Trung - Bí thư Thành ủy Huế

98. Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương

99. Ông Ngô Văn Tuấn, Tổng Kiểm toán Nhà nước

100. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương

101. Ông Vương Quốc Tuấn, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên (ủy viên dự khuyết khóa XIII)

102. Ông Phạm Gia Túc, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

103. Bà Nguyễn Thị Tuyến, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam

104. Ông Hoàng Thanh Tùng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội khóa XV

105. Ông Lê Quang Tùng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ

106. Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương

107. Ông Nguyễn Đắc Vinh, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội khóa XV

108. Ông Nguyễn Minh Vũ, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao (ủy viên dự khuyết khóa XIII)

109. Bà Võ Thị Ánh Xuân, Phó chủ tịch nước

4 Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII tái cử dự khuyết khóa XIV

Trong 20 Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV có 4 ủy viên dự khuyết khóa XIII tái cử.

1. Ông Bùi Thế Duy, Phó chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

2. Ông Vũ Mạnh Hà, Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế

3. Ông U Huấn, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hộ khóa XV tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ngãi

4. Ông Mùa A Vảng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên.

Tác giả: Thành Chung - Tiến Long

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ