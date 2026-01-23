Phân công Ủy viên Bộ Chính trị Trần Cẩm Tú giữ chức Thường trực Ban Bí thư khóa XIV

Sáng nay 23-1, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ nhất đã làm việc về công tác nhân sự, trong đó có bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ nhất biểu quyết thông qua danh sách bầu Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XIV. Ảnh: TTXVN

Chiều cùng ngày, tại phiên bế mạc Đại hội XIV của Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV, Chủ tịch Quốc hội khóa XV Trần Thanh Mẫn cho biết tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã biểu quyết thông qua số lượng Ban Bí thư khóa XIV gồm 13 Ủy viên, trong đó có 10 Ủy viên Bộ Chính trị sẽ phân công tham gia Ban Bí thư theo cơ cấu.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã bầu 3 đồng chí tham gia Ban Bí thư khóa XIV gồm: Bà Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; bà Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ; ông Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Trên cơ sở kết quả giới thiệu của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị khóa XIV đã phân công ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị tái giữ chức Thường trực Ban Bí thư khóa XIV.

