Đặc khu Trường Sa tổ chức bầu cử sớm tại 20 khu vực

Từ nhiều ngày trước, trên các đảo ở đặc khu Trường Sa được trang trí rực rỡ cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng ngày bầu cử, khánh tiết các khu vực bỏ phiếu trang nghiêm với quốc kỳ, ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng với thùng phiếu.

Trước đó, danh sách cử tri, danh sách và tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên đã được niêm yết công khai, đầy đủ để cử tri tìm hiểu, nghiên cứu, lựa chọn người có đủ tâm, tầm, tài, đức - đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, góp phần xây dựng đất nước phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới.

Tại 20 khu vực bỏ phiếu ở đặc khu Trường Sa đều tổ chức nghi lễ trang trọng trước khi khai mạc cuộc bầu cử.

7h sáng 8/3, lễ chào cờ trang nghiêm đã được Ban Chỉ huy đảo Sinh Tồn tổ chức với sự tham dự của Đại tá Bùi Quang Thuyên, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh vùng 4 Hải quân cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang sinh sống, thực thi nhiệm vụ công tác trên đảo. Sau nghi thức chào cờ, đại diện tổ bầu cử trên đảo Sinh Tồn giới thiệu đại biểu, công bố nội quy bỏ phiếu để khai mạc cuộc bầu cử; tổ bầu cử công bố danh sách cử tri và hướng dẫn quy trình bầu cử theo đúng quy định của pháp luật.

Cán bộ, chiến sĩ và người dân đang sinh sống, thực thi nhiệm vụ trên đảo Sinh Tồn, đặc khu Trường Sa nhận phiếu bầu cử.

Phát biểu khai mạc bầu cử, Trung tá Nguyễn Huy Tưởng, Chỉ huy trưởng đảo Sinh Tồn, Tổ trưởng tổ bầu cử khu vực bỏ phiếu số 7 - đặc khu Trường Sa nhấn mạnh, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 là một sự kiện chính trị quan trọng của đất nước; là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và là ngày hội lớn của toàn dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Bằng lá phiếu bầu của mình, mỗi cử tri sẽ lựa chọn các đại biểu ưu tú, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân để thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Cử tri trên đảo Sinh Tồn, đặc khu Trường Sa đang lựa chọn để bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Sau khi xuất trình thẻ cử tri, các cử tri được nhận phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 trước khi vào khu vực viết phiếu kín rồi bỏ phiếu vào hòm phiếu để thực hiện quyền và trách nhiệm của công dân.

Theo Ủy ban bầu cử đặc khu Trường Sa, trên đặc khu này thành lập 6 Ban bầu cử gồm 54 thành viên, 21 tổ bầu cử gồm 189 thành viên, ngoài ra còn có các Tiểu ban Thông tin – Tuyên truyền, An ninh – Y tế, Giúp việc, Vật chất, Giải quyết khiếu nại – tố cáo.

Cử tri trên đảo Sinh Tồn, đặc khu Trường Sa đang bỏ phiếu bầu cử, thực hiện quyền và trách nhiệm công dân của mình.

Để chủ động thực hiện nhiệm vụ bầu cử sớm trên các đảo ở đặc khu Trường Sa, từ ngày 24/2/2026, Bộ Tư lệnh vùng 4 Hải quân phối hợp Ủy ban bầu cử đặc khu Trường Sa đã tổ chức hai chuyến tàu đưa cán bộ, chiến sĩ hải quân mang theo các thùng phiếu, phiếu bầu cử, thẻ cử tri, danh sách cử tri, danh sách và tiểu sử những người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đưa ra đặc khu Trường Sa để phục vụ công tác bầu cử.

Cử tri trên các đảo ở đặc khu Trường Sa tìm hiểu, nghiên cứu, lựa chọn người để bầu cử.

Dù cách xa đất liền hàng trăm hải lý, nhưng cán bộ, chiến sĩ và nhân dân ở đặc khu Trường Sa – vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc luôn bày tỏ niềm tin và kỳ vọng vào cuộc đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031. Niềm tin và sự kỳ vọng ấy được gửi gắm vào những lá phiếu bầu cử mà mỗi công dân đã sáng suốt lựa chọn.

Là một trong những chiến sĩ đang thực thi nhiệm vụ trên đảo Sinh Tồn, Hạ sĩ Lê Hải Đăng bày tỏ: “Tôi cùng các đồng đội thật sự vinh dự và tự hào khi đi bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 ở đặc khu Trường Sa. Chúng tôi đã dành thời gian tìm hiểu, nghiên cứu danh sách và tiểu sử của các ứng cử viên để lựa chọn những đại biểu thật sự xứng đáng, dành nhiều tâm huyết, trí tuệ đóng góp xây dựng và hoàn thiện các cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước”.

Những thùng phiếu, phiếu bầu, thẻ cử tri, danh sách và tiểu sử những người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã được đưa đến 21 khu vực bỏ phiếu ở đặc khu Trường Sa từ ngày 24/2/2026. Ảnh: Đức Thu (gửi về từ Trường Sa).

Với tinh thần và trách nhiệm chủ động triển khai đồng bộ, chặt chẽ, đảm bảo kỷ luât, kỷ cương từ công tác chuẩn bị cho đến tổ chức bầu cử nên ngày bầu cử sớm tại 20 điểm bầu cử ở đặc khu Trường Sa đã được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, quy định của pháp luật và bảo đảm dân chủ, an toàn, tiết kiệm.

Kết quả bầu cử ở đặc khu Trường Sa không chỉ thể hiện rõ nét tinh thần, trách nhiệm, ý chí và khát vọng của mỗi cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang sinh sống, thực thi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, mà còn khẳng định bản lĩnh chính trị, niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước vì một Việt Nam hòa bình, ổn định và phát triển bền vững. Kết quả đó còn góp phần cùng cả nước tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tác giả: Hữu Toàn

Nguồn tin: cand.com.vn