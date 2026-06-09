Rụng tóc nhiều sau tuổi 40, phụ nữ nên làm gì để lấy lại mái tóc dày khỏe?

Rụng tóc ở phụ nữ trung niên có khắc phục được không?



Theo các chuyên gia, rụng tóc ở tuổi trung niên hoàn toàn có thể cải thiện nếu được phát hiện sớm và chăm sóc đúng cách. Bên cạnh việc điều chỉnh lối sống, chế độ dinh dưỡng và chăm sóc tóc phù hợp, một số trường hợp có thể cần đến các biện pháp hỗ trợ chuyên sâu theo chỉ định của bác sĩ.

Bổ sung dinh dưỡng giúp nuôi dưỡng mái tóc



Chế độ ăn uống đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe của tóc. Để duy trì mái tóc chắc khỏe, cơ thể cần được cung cấp đầy đủ protein, sắt, kẽm, vitamin nhóm B, vitamin A và vitamin C.



Những dưỡng chất này có nhiều trong cá, trứng, thịt nạc, các loại đậu, hạt, rau xanh và trái cây tươi. Chế độ dinh dưỡng cân bằng giúp nuôi dưỡng nang tóc từ bên trong, hỗ trợ giảm gãy rụng và cải thiện chất lượng sợi tóc.

Rụng tóc ở tuổi trung niên hoàn toàn có thể cải thiện nếu được phát hiện sớm và chăm sóc đúng cách

Hạn chế tác động từ nhiệt và hóa chất



Việc thường xuyên uốn, nhuộm, duỗi tóc hoặc sử dụng máy sấy ở nhiệt độ cao có thể khiến tóc suy yếu và dễ gãy rụng hơn.



Để giảm hư tổn, nên hạn chế tạo kiểu liên tục, sử dụng sản phẩm bảo vệ tóc trước khi dùng nhiệt và tránh sấy tóc khi còn quá ướt. Sau các lần xử lý hóa chất, cần tăng cường chăm sóc phục hồi để giúp tóc khỏe hơn.

Sử dụng thuốc theo hướng dẫn của bác sĩ



Ở những trường hợp rụng tóc nghiêm trọng, bác sĩ có thể cân nhắc một số loại thuốc hỗ trợ điều trị. Tuy nhiên, việc sử dụng thuốc cần được chỉ định và theo dõi chặt chẽ bởi chuyên gia y tế. Đặc biệt, phụ nữ không nên tự ý sử dụng các thuốc điều trị rụng tóc vì một số loại có thể gây tác dụng phụ hoặc ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản.

Duy trì thói quen chăm sóc tóc khoa học



Phụ nữ trung niên nên lựa chọn dầu gội dịu nhẹ, gội đầu với tần suất phù hợp và hạn chế chải tóc khi còn ướt. Sử dụng lược răng thưa, cắt tỉa phần tóc hư tổn định kỳ và bảo vệ tóc khỏi ánh nắng mặt trời bằng mũ hoặc khăn che cũng là những biện pháp giúp giảm nguy cơ tóc gãy rụng.

Điều chỉnh lối sống để giảm rụng tóc



Căng thẳng kéo dài là một trong những yếu tố có thể khiến tóc yếu và rụng nhiều hơn. Stress làm gia tăng hormone cortisol, ảnh hưởng đến chu kỳ phát triển của nang tóc và làm chậm quá trình mọc tóc. Vì vậy, phụ nữ nên duy trì giấc ngủ đầy đủ, cân bằng thời gian làm việc và nghỉ ngơi, đồng thời dành thời gian cho các hoạt động thư giãn như đi bộ, yoga, thiền hoặc đọc sách để giảm áp lực tinh thần.

Liệu pháp laser hỗ trợ kích thích mọc tóc



Laser cường độ thấp là phương pháp không xâm lấn đang được nhiều người lựa chọn nhằm hỗ trợ cải thiện tình trạng rụng tóc. Phương pháp này giúp tăng tuần hoàn máu đến da đầu, thúc đẩy quá trình cung cấp dưỡng chất cho nang tóc, từ đó hỗ trợ tóc mọc tốt hơn và giảm tình trạng rụng tóc kéo dài.

Bổ sung dưỡng chất chuyên biệt cho tóc



Ngoài các biện pháp chăm sóc bên ngoài, phụ nữ trung niên có thể cân nhắc bổ sung các dưỡng chất hỗ trợ tóc theo tư vấn của chuyên gia. Các sản phẩm dưỡng tóc, serum hoặc dưỡng chất chứa keratin thủy phân có thể góp phần nuôi dưỡng sợi tóc, tăng độ chắc khỏe và cải thiện độ dày của mái tóc.

Tác giả: Chung Thủy

Nguồn tin: Báo VOV