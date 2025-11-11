Ứng dụng công nghệ hiện đại trong trồng răng Implant tại Bệnh viện Thái Thượng Hoàng

Công nghệ tiên tiến – chuẩn quốc tế trong từng ca cấy ghép Bệnh viện Thái Thượng Hoàng hiện đang ứng dụng công nghệ chẩn đoán hình ảnh 3D Cone Beam CT, phần mềm mô phỏng cấy ghép Implant kỹ thuật số, và máy định vị Implant giúp bác sĩ xác định chính xác vị trí, độ sâu và góc cắm trụ. Nhờ đó, quá trình trồng răng diễn ra nhanh chóng, hạn chế xâm lấn và rút ngắn thời gian hồi phục cho người bệnh.

Đội ngũ bác sĩ tại bệnh viện đều được đào tạo chuyên sâu về Implant nha khoa, có nhiều năm kinh nghiệm thực hiện các ca cấy ghép từ đơn giản đến phức tạp. Song song đó, hệ thống phòng mổ vô khuẩn tiêu chuẩn, các dòng trụ Implant chính hãng từ các thương hiệu hàng đầu như Straumann, Nobel, Conix, Alef… giúp đảm bảo độ an toàn và tuổi thọ lâu dài cho răng cấy ghép.

Đội ngũ bác sĩ chuyên khoa Implant tại BV Thái Thượng Hoàng



Chương trình ưu đãi đặc biệt: “Trồng răng Implant – Món quà bền lâu”

Nhằm tri ân khách hàng và lan tỏa giá trị chăm sóc sức khỏe răng miệng, Bệnh viện Thái Thượng Hoàng triển khai chương trình ưu đãi lớn nhất năm “Trồng răng Implant – Món quà bền lâu”, diễn ra từ ngày 15/11 đến hết ngày 25/11/2025.

Ưu đãi lên đến 30% cho các dòng Implant cao cấp:

Implant Straumann – Ưu đãi 30%

Implant Nobel – Ưu đãi 25%

Implant Alef, Conix – Ưu đãi 20%

mplant M3 – chỉ từ 9 triệu đồng/trụ

Chương trình không chỉ mang lại cơ hội phục hồi nụ cười khỏe đẹp với chi phí tối ưu, mà còn là món quà tri ân, báo hiếu ý nghĩa dành tặng cha mẹ, người thân trong dịp cuối năm.

Ưu đãi chương trình “Trồng răng Implant – Món quà bền lâu” tại BV Thái Thượng Hoàng

