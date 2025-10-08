Bệnh viện Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng - Nơi gửi gắm sắc đẹp cho chị em phụ nữ

Cơ sở đầu tiên được Bộ Y tế cấp phép tại Nghệ An

Bệnh viện Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng là bệnh viện thẩm mỹ chuyên khoa đầu tiên tại Nghệ An được Bộ Y tế cấp phép hoạt động. Điều này đồng nghĩa với việc cơ sở có đủ điều kiện pháp lý và chuyên môn để thực hiện các dịch vụ thẩm mỹ phức tạp như: nâng ngực, nâng mũi cấu trúc, hút mỡ, cắt mí, tạo hình vóc dáng, điều trị da công nghệ cao...



Toàn bộ quy trình thẩm mỹ tại đây được xây dựng khép kín, từ khám – tư vấn – thực hiện – hậu phẫu, dưới sự giám sát chuyên môn chặt chẽ. Hệ thống phòng mổ vô trùng đạt chuẩn quốc tế, trang thiết bị hiện đại, cùng quy trình chăm sóc sau phẫu thuật kỹ lưỡng giúp khách hàng hoàn toàn yên tâm khi lựa chọn làm đẹp tại đây.

Đội ngũ bác sĩ chuyên môn cao – công nghệ thẩm mỹ hiện đại

Điểm mạnh lớn nhất của Thái Thượng Hoàng chính là đội ngũ bác sĩ thẩm mỹ, da liễu và gây mê hồi sức chuyên khoa, nhiều năm kinh nghiệm và được đào tạo bài bản trong nước, quốc tế. Mỗi khách hàng đều được tư vấn 1:1 với bác sĩ để đưa ra phương án phù hợp nhất – không chạy theo xu hướng, không áp đặt dịch vụ.



Bệnh viện liên tục cập nhật các công nghệ thẩm mỹ tiên tiến đến từ Hàn Quốc, châu Âu… giúp khách hàng rút ngắn thời gian hồi phục, ít xâm lấn, không cần nghỉ dưỡng dài ngày mà vẫn đảm bảo hiệu quả thẩm mỹ lâu dài, tự nhiên.

Dịch vụ chu đáo – hỗ trợ khách ở xa

Không chỉ phục vụ khách hàng tại Nghệ An, Thái Thượng Hoàng còn là điểm đến quen thuộc của nhiều khách Việt kiều và người Nghệ An sống xa quê về nước làm đẹp. Bệnh viện có chính sách hỗ trợ khách tỉnh xa:

Tư vấn từ xa qua Zalo/điện thoại

Sắp xếp lịch nhanh gọn – chỉ cần 1–2 buổi là hoàn tất liệu trình

Xe đưa đón miễn phí cho khách ở xa

Phòng lưu trú tiện nghi tại viện nếu khách cần nghỉ lại

Mọi thứ đều được chuẩn bị kỹ lưỡng để khách hàng có thể yên tâm trải nghiệm dịch vụ, không lo về phương tiện, thời gian hay hậu phẫu.

Ưu đãi lớn dịp 20/10 – cơ hội làm đẹp với chi phí tiết kiệm

Nhân dịp Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Thái Thượng Hoàng triển khai chương trình ưu đãi lên đến 50% cho hàng loạt dịch vụ như: nâng mũi, nâng ngực, cắt mí, trẻ hóa da, điều trị nám, tàn nhang...



Chương trình áp dụng số lượng có hạn, ưu tiên khách đăng ký trước qua tổng đài hoặc Zalo.

Thông tin liên hệ: Bệnh viện Thái Thượng Hoàng Địa chỉ: Số 28 Nguyễn Sỹ Sách, Phường Thành Vinh, TP. Vinh, Nghệ An Hotline/Zalo tư vấn: 094.996.7337 – 083.378.9999 Fanpage: Bệnh viện Thái Thượng Hoàng https://www.facebook.com/thaithuonghoanghospitals/



Tác giả: PV

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn