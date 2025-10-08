Bệnh viện Thái Thượng Hoàng chính thức triển khai đại tiệc thẩm mỹ nhân dịp 20/10

Món quà sắc đẹp gửi tới phái đẹp

20/10 không chỉ là dịp để tri ân, mà còn là thời điểm để mỗi người phụ nữ tự yêu thương và chăm sóc bản thân nhiều hơn. Hiểu được điều đó, Bệnh viện Thái Thượng Hoàng mang đến chương trình Ưu đãi lớn – một món quà thiết thực dành tặng phái đẹp.

Với mức ưu đãi lên đến 50%, khách hàng có cơ hội trải nghiệm những dịch vụ thẩm mỹ đang được ưa chuộng nhất hiện nay như: Nâng ngực, Nâng mũi, Cắt mí, Trẻ hóa da, điều trị nám – tàn nhang... Tất cả đều được tư vấn và thực hiện bởi đội ngũ bác sĩ chuyên khoa giàu kinh nghiệm, tận tâm, giúp khách hàng yên tâm khi bước vào hành trình làm đẹp của chính mình.

Bệnh viện Thái Thượng Hoàng - Nơi gửi gắm niềm tin về vẻ đẹp an toàn

Không chỉ chú trọng hiệu quả thẩm mỹ, Bệnh viện Thái Thượng Hoàng luôn đặt sự an toàn và uy tín lên hàng đầu. Là cơ sở được Bộ Y tế cấp phép hoạt động, Bệnh viện đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn của một Bệnh viện chuyên khoa thẩm mỹ chất lượng cao.

Bệnh viện sở hữu hệ thống phòng mổ vô trùng hiện đại, quy trình thực hiện khép kín và được kiểm soát nghiêm ngặt theo quy định của Bộ Y tế. Từng ca phẫu thuật hay liệu trình chăm sóc da đều được thực hiện theo các bước chuẩn hóa, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho khách hàng từ khâu tư vấn đến hậu phẫu.

Cùng với đó là việc ứng dụng các công nghệ thẩm mỹ tiên tiến nhất hiện nay, giúp rút ngắn thời gian hồi phục, mang lại kết quả tự nhiên và bền vững theo thời gian.

Khơi nguồn vẻ đẹp – Tỏa sáng tự tin

Bệnh viện Thái Thượng Hoàng không chỉ là nơi giúp bạn cải thiện ngoại hình, mà còn là nơi khơi nguồn sự tự tin và yêu thương bản thân – điều mà mỗi người phụ nữ xứng đáng có được. Đặc biệt trong dịp 20/10 này, hãy để bản thân được nâng niu, làm mới mình và tỏa sáng theo cách riêng của bạn.

Các dịch vụ thẩm mỹ ưu đãi chào đón 20/10



Chương trình ưu đãi lớn chỉ diễn ra từ 12/10 – 22/10. Đừng bỏ lỡ cơ hội để dành tặng bản thân hoặc người phụ nữ bạn yêu quý, một món quà mang giá trị lâu dài: sự tự tin và vẻ đẹp an toàn.

Thông tin chi tiết về chương trình ưu đãi và đăng ký dịch vụ, vui lòng liên hệ trực tiếp các chi nhánh của Bệnh viện Thái Thượng Hoàng hoặc qua các kênh truyền thông chính thức.

Thông tin liên hệ Bệnh viện Thái Thượng Hoàng Địa chỉ: Số 28 Nguyễn Sỹ Sách, Phường Thành Vinh, TP. Vinh, Nghệ An Hotline/Zalo tư vấn: 094.996.7337 – 083.378.9999 Fanpage: Bệnh viện Thái Thượng Hoàng https://www.facebook.com/thaithuonghoanghospitals/

Tác giả: PV

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn