4 loại gia vị quen thuộc giàu chất chống oxy hóa ít ai ngờ

Dưới đây là 4 loại gia vị giàu hoạt chất chống oxy hóa đáng cân nhắc đưa vào thực đơn.

Gừng

Gừng không chỉ giúp tăng hương vị cho món ăn mà còn chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa, nổi bật là gingerol - thành phần tạo vị cay đặc trưng và có đặc tính chống viêm. Khi sấy khô, gingerol chuyển thành shogaol, vẫn duy trì tác dụng sinh học tương tự.

Một số nghiên cứu cho thấy, gừng có thể hỗ trợ giảm cholesterol xấu (LDL) và triglyceride - những yếu tố nguy cơ của bệnh tim mạch. Người trưởng thành có thể sử dụng khoảng 3-4 gram gừng mỗi ngày dưới dạng tươi hoặc khô.

Nghệ

Nghệ là nguồn cung cấp curcumin - chất chống oxy hóa mạnh, có khả năng hỗ trợ miễn dịch và giảm stress oxy hóa. Trong bột nghệ dùng nấu ăn, hàm lượng curcumin chiếm khoảng 2-9%.

Để tăng khả năng hấp thu, nghệ nên được dùng cùng tiêu đen hoặc chất béo. Có thể bổ sung 1-2 muỗng cà phê bột nghệ vào các món súp, cà ri, nước sốt hoặc món xào. Tuy nhiên, người đang dùng thuốc chống đông máu cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng thường xuyên.

Kinh giới

Kinh giới chứa nhiều hợp chất thực vật như flavonoid, thymol và carvacrol - các chất có đặc tính chống oxy hóa và kháng khuẩn. Việc bổ sung kinh giới vào bữa ăn có thể góp phần tăng cường miễn dịch và hỗ trợ cân bằng hệ vi sinh đường ruột.

Loại rau thơm này tương đối an toàn khi sử dụng hằng ngày, song người đang điều trị tiểu đường hoặc dùng thuốc chống đông nên thận trọng.

Đinh hương

Đinh hương được đánh giá là một trong những gia vị giàu chất chống oxy hóa, đặc biệt nhờ hợp chất eugenol. Hoạt chất này có đặc tính kháng khuẩn và hỗ trợ ức chế sự phát triển của vi khuẩn có hại. Ngoài ra, đinh hương còn được cho là có thể hỗ trợ điều hòa đường huyết và giảm đông máu.

Gia vị này có thể được thêm vào sữa chua, yến mạch hoặc các món nướng để tăng hương vị. Tuy nhiên, nên sử dụng với lượng vừa phải để tránh ảnh hưởng không mong muốn.

