Màn hình chống nhìn trộm của Samsung S26 đi đầu thị trường điện thoại năm 2026

Theo phân tích của TechRadar, Privacy Display sử dụng cơ chế kiểm soát hướng phát sáng của điểm ảnh để duy trì độ sáng khi nhìn trực diện, đồng thời làm suy giảm khả năng quan sát từ các góc nghiêng. Điều này cho phép người dùng đọc nội dung rõ ràng, trong khi người ngồi cạnh khó theo dõi thông tin nhạy cảm.

Cơ chế "Flex Magic Pixel" của Samsung S26: Điều hướng ánh sáng theo góc nhìn

Trọng tâm của công nghệ là cấu trúc điểm ảnh OLED được tinh chỉnh thường được truyền thông gọi là Flex Magic Pixel. Hệ thống phối hợp hai nhóm điểm ảnh với đặc tính phát xạ khác nhau (góc rộng và góc hẹp). Ở chế độ thường, cả hai cùng hoạt động để bảo đảm góc nhìn rộng và độ sáng cao. Khi bật Privacy Display, hệ thống ưu tiên nhóm phát xạ hẹp, hạn chế ánh sáng lan sang hai bên, khiến nội dung mờ dần ở góc lệch.

Các lớp Ma trận Đen kiểm soát sự khuếch tán ánh sáng bằng cách tách các điểm ảnh phụ màu đỏ, xanh lá cây và xanh dương.

Các bài phân tích kỹ thuật cho biết Samsung còn bổ sung lớp kiểm soát ánh sáng (black matrix) và tối ưu cấu trúc phát quang để giảm tán xạ ngoài ý muốn . Cách tiếp cận này khác biệt với miếng dán chống nhìn trộm truyền thống - vốn làm giảm độ sáng và biến đổi màu sắc trên toàn bề mặt.

Samsung S26: Bảo mật theo ngữ cảnh, không chỉ "bật/tắt"

Một điểm đáng chú ý là tính linh hoạt. Theo Gadgets 360, người dùng có thể kích hoạt chế độ riêng tư theo ngữ cảnh: tự động bật khi mở ứng dụng ngân hàng, nhập mật khẩu, hoặc chỉ bảo vệ một phần màn hình như vùng thông báo và bàn phím . Nhờ đó, trải nghiệm hiển thị tổng thể không bị "hy sinh" vì bảo mật.

TechRadar cũng ghi nhận rằng độ sáng khi nhìn trực diện hầu như không suy giảm đáng kể so với chế độ thường - yếu tố then chốt để công nghệ này có thể được sử dụng hàng ngày thay vì chỉ trong tình huống đặc biệt.

Samsung S26: Từ phụ kiện sang chuẩn mực phần cứng

Trong nhiều năm, chống nhìn trộm chủ yếu dựa vào phụ kiện dán ngoài. Việc tích hợp vào tấm nền OLED đánh dấu bước chuyển từ giải pháp thụ động sang chủ động, có thể điều khiển bằng phần mềm và tối ưu theo từng ứng dụng. Điều này phù hợp với xu hướng "privacy by design" - bảo mật được thiết kế ngay từ đầu.

Khi được kích hoạt, màn hình sẽ tự động giới hạn góc hiển thị, những người ngồi bên cạnh chỉ thấy một màn hình tối đen hoặc bị nhòe đi, trong khi bạn vẫn quan sát nội dung rõ nét từ góc nhìn trực diện.

Năm 2026, khi người dùng thường xuyên xử lý dữ liệu nhạy cảm trên điện thoại ở không gian công cộng: từ giao dịch tài chính đến làm việc từ xa - Privacy Display cho thấy một hướng đi mới của ngành: bảo vệ quyền riêng tư không chỉ ở lớp mã hóa hay xác thực sinh trắc học, mà còn ở chính cách thông tin được hiển thị.

Đây là tính năng yêu cầu người dùng phải nhìn thẳng vào màn hình để xem nội dung, nhờ đó giảm thiểu khả năng người khác nhìn trộm. Nhưng thực tế, chiếc điện thoại này thông minh hơn thế, vì người dùng có thể tùy chỉnh để chỉ ẩn một số yếu tố hiển thị nhất định, chẳng hạn như các thông báo nhạy cảm.

Với việc đưa chống nhìn trộm vào cấp độ điểm ảnh, Samsung đã đặt một tiêu chuẩn mới cho bảo mật thị giác trên smartphone. Nếu được phổ cập rộng rãi trong các thế hệ tiếp theo, Privacy Display có thể trở thành tính năng mặc định của thị trường - tương tự cách màn hình tần số quét cao hay cảm biến vân tay dưới màn hình từng làm thay đổi cuộc chơi trước đó.

Tác giả: Đỗ Tho

Nguồn tin: congdankhuyenhoc.vn