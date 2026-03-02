Va chạm với xe máy băng qua đường, 3 người thương vong

Trưa 2/3, 2 người đàn ông trên 40 tuổi điều khiển xe máy BKS 59N1-059.. lưu thông trên đường Tân Sơn hướng về đường Quang Trung.

Khi đến đoạn đối diện với nhà số 241, đường Tân Sơn, phường Tân Sơn, TP Hồ Chí Minh thì tông trúng xe máy do một người đàn ông hành nghề xe ôm công nghệ đang băng ngang đường.

Công an khám nghiệm hiện trường.

Vụ va chạm khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương.

Cú va chạm khiến người đàn ông ngồi sau tử vong tại chỗ, 2 người còn lại bị thương được đưa vào bệnh viện cấp cứu, 2 phương tiện hư hỏng nặng.

Theo một số người dân sống gần hiện trường cho hay, đường Tân Sơn thời điểm này vắng phương tiện, xe của 2 nạn nhân chạy với tốc độ cao, thiếu quan sát nên dẫn đến va chạm trên.

Tác giả: Anh Thư

Nguồn tin: cand.com.vn