Nghệ An ban hành tiêu chí chọn nhà đầu tư LNG Quỳnh Lập

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định số 128/QĐ-UBND ngày 15/1/2026 về tiêu chí đánh giá hồ sơ đề xuất dự án, lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập. Bộ tiêu chí được ban hành kèm phụ lục, làm căn cứ chấm điểm, xếp hạng hồ sơ, đồng thời quy định trách nhiệm các cơ quan liên quan trong việc công bố thông tin và tiếp nhận hồ sơ.

Dự án nhiệt điện LNG Quỳnh Lập có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 55.946 tỷ đồng.

Dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập được triển khai tại phường Tân Mai, có diện tích đất và mặt biển khoảng 152,88 ha. Quy mô đầu tư là nhà máy nhiệt điện công suất 1.500 MW, gồm 2 tổ máy 750 MW, sử dụng công nghệ tua-bin khí chu trình hỗn hợp; kèm theo các hạng mục kho LNG, hệ thống tái hoá khí, bến cảng chuyên dùng và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Nhu cầu nhiên liệu dự kiến là LNG nhập khẩu khoảng 1,15 triệu tấn/năm.

Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án khoảng 55.946 tỷ đồng (hơn 2,1 tỷ USD), trong đó chi phí thực hiện dự án là 55.641 tỷ đồng và chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư (nếu có) là 305 tỷ đồng.

Về nguồn lực triển khai, vốn chủ sở hữu tối thiểu nhà đầu tư phải thu xếp là 15% tổng vốn đầu tư dự án. Tiến độ thực hiện hoàn thành và đưa vào vận hành giai đoạn 2025 - 2030, trong khi thời hạn hoạt động được nêu là 50 năm tính từ thời điểm quyết định giao đất/cho thuê đất/chuyển mục đích sử dụng đất (có điều chỉnh cách tính trong trường hợp chậm bàn giao đất).

Cơ chế đánh giá được thiết kế theo phương pháp chấm điểm, với nguyên tắc hồ sơ phải đạt tối thiểu 60% điểm tối đa của tiêu chí chung và từng tiêu chí chi tiết. Ba nhóm tiêu chí chính gồm: khả năng triển khai phương án xây dựng, vận hành, kinh doanh, khai thác công trình; khả năng đáp ứng yêu cầu về tiến độ, chất lượng, hiệu quả đầu tư hoặc các điều kiện đặc thù khác; các yêu cầu khác do cơ quan có thẩm quyền xác định nhằm bảo đảm lựa chọn được nhà đầu tư đủ năng lực, kinh nghiệm để đưa dự án vào vận hành đúng giai đoạn 2025 - 2030.

Nhóm "yêu cầu khác" tập trung vào kinh nghiệm đầu tư, vận hành nhà máy điện độc lập (IPP) dùng khí, LNG và kinh nghiệm chuỗi cung ứng LNG. Nhà đầu tư có tổng điểm cao nhất theo thang chấm sẽ được xếp hạng thứ nhất và là cơ sở để xem xét, đề nghị chấp thuận theo hình thức lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt.

Với quy mô lớn, tính chất chiến lược và sự chỉ đạo, phối hợp đồng bộ của các cấp, ngành, dự án Nhà máy nhiệt điện khí LNG Quỳnh Lập được kỳ vọng sẽ trở thành động lực mới thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội Nghệ An, góp phần củng cố an ninh năng lượng quốc gia và tạo sức hút mạnh hơn đối với dòng vốn đầu tư vào khu vực Bắc Trung Bộ trong thời gian tới.

Tác giả: Nguyệt Đức

Nguồn tin: thuonghieuquocgia.congthuong.vn