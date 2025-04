UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 3/2025

Quang cảnh phiên họp

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đặng Thanh Tùng báo cáo kết quả thực hiện Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ và các buổi làm việc chuyên đề trong tháng 3/2024

Phiên họp đã nghe báo cáo kết quả thực hiện Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ và các buổi làm việc chuyên đề trong tháng 3/2025; Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của Tổ công tác; tổng hợp nhật ký tham mưu xử lý văn bản của các Sở, ban, ngành, đơn vị; báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Quý I/2025, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong Quý II//2025.

Phát biểu tại phiên họp, lãnh đạo các địa phương đã báo cáo, làm rõ những kết quả đạt được trong quý I/2025; đồng thời nêu lên những khó khăn, vướng mắc, tồn tại và chỉ rõ nguyên nhân, nhất là liên quan đến công tác giải ngân vốn đầu tư công, thu ngân sách từ nguồn đấu giá đất, sáp nhập đơn vị hành chính, tình trạng đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân trong bối cảnh hiện nay.

Giám đốc Tài chính Trịnh Thanh Hải trao đổi và đưa ra một số dự báo ảnh hưởng đến thu ngân sách, tăng trưởng kinh tế của tỉnh

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành trao đổi về quy hoạch mạng lưới và mô hình quản lý trường lớp khi thực hiện chính quyền 2 cấp và sáp nhập các đơn vị hành chính

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Quốc Việt trao đổi về quy hoạch sử dụng đất và việc xây dựng bảng giá đất để làm căn cứ thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất

Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Viết Hưng trao đổi về một số nội dung liên quan đến việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã/phường

Lãnh đạo các Sở, ngành cũng đã có trao đổi về một số kiến nghị của các địa phương; đồng thời phân tích, dự báo các yếu tố ảnh hưởng đến việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó, việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố mức thuế đối ứng cơ bản 10% đối với hầu hết mọi hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ, cũng như mức thuế quan cao hơn đối với hàng chục nền kinh tế, trong đó Việt Nam bị áp thuế 46%, thuộc nhóm các nước bị áp thuế cao nhất sẽ ảnh hưởng rất lớn đến xuất khẩu và thu hút đầu tư.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long đề nghị các Sở bám địa bàn hơn nữa để thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có việc hoàn thành xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, gia đình người có công khó khăn về nhà ở

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền cho biết qua kiểm tra thực tế tại một số địa phương, đề nghị các huyện, thị rà soát các công trình, dự án, phân loại để có phương án xử lý tránh lãng phí nguồn lực, đưa vào sử dụng hiệu quả

Qua nghe báo cáo, ý kiến của các đại biểu, kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh nhấn mạnh, việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh của quý I/2025 diễn trong thời gian nghỉ Tết nguyên đán khá dài, song hành là nhiệm vụ sắp xếp tổ chức bộ máy các Sở, ngành; chuẩn bị triển khai phương án không tổ chức cấp huyện, tổ chức lại đơn vị hành chính xã theo chỉ đạo của Trung ương... nhưng những kết quả đạt được cho thấy bức tranh kinh tế của tỉnh có nhiều khởi sắc và minh chứng cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo được thông suốt từ tỉnh đến cơ sở.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh kết luận

Điểm lại một số kết quả tích cực đạt được về chỉ số sản xuất công nghiệp, thu ngân sách, thu hút đầu tư, Chương trình hỗ trợ, xây dựng, sửa chữa nhà cho người có công, người nghèo, người khó khăn về nhà ở… Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực, quyết tâm của các địa phương, các Sở, ngành trong việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh nhằm đạt chỉ tiêu tăng trưởng 10,5% mà Chính phủ đã giao cho tỉnh trong năm 2025.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã lưu ý về một số hạn chế, tồn tại đã được chỉ ra, nhất là tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công nhiều địa phương, đơn vị còn thấp, đặc biệt có những cơ quan, đơn vị, địa phương đến thời điểm này vẫn chưa thực hiện giải ngân.

Bên cạnh đó, quá trình thực hiện chủ trương không tổ chức cấp huyện, tiếp tục sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã đang còn có bộ phận cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện, cấp xã làm việc cầm chừng, sa sút, tinh thần trách nhiệm, thái độ công tác chưa tốt, ảnh hưởng đến uy tín, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan Nhà nước.

Chủ động, nâng cao trách nhiệm, rà soát kỹ và tập trung chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ được giao trong năm 2025

Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 4 và quý II, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu người đứng đầu các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị phải chủ động, nâng cao trách nhiệm, rà soát kỹ và tập trung chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ được giao trong năm 2025 và nhiệm vụ đột xuất để xây dựng, ban hành chương trình, kế hoạch công tác cụ thể, khoa học. Thường xuyên rà soát các nhiệm vụ được giao, đánh giá rõ kết quả đạt được, nội dung, nhiệm vụ chưa hoàn thành gắn với trách nhiệm công vụ của từng tập thể, cá nhân, xem đây là tiêu chí đánh giá, xếp loại, thực hiện sắp xếp, bố trí và sàng lọc cán bộ, công chức, viên chức trong thời gian tới.

Các Tổ công tác chỉ đạo thúc đẩy tăng trưởng năm 2025 tăng cường hoạt động theo nhiệm vụ, kế hoạch đã đề ra để đóng góp hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 10,5% của tỉnh.

Trong bối cảnh hiện nay, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo các Sở, ban, ngành, huyện, thành, thị quan tâm thực hiện tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, công chức cần xác định rõ tư tưởng, lập trường vững vàng, trách nhiệm, vai trò để thực hiện theo chức trách nhiệm vụ được giao. Cùng với đó, chủ động triển khai xây dựng Đề án chi tiết không tổ chức cấp huyện, sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị, địa phương tham mưu xây dựng Đề án chi tiết không tổ chức cấp huyện, sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính xã (lưu ý quan tâm về bố trí cán bộ công chức; tính toán vị trí đặt trụ sở, tránh tạo sự giãn cách lớn giữa các xã sau sắp xếp; sắp xếp bố trí phương tiện, trang thiết bị làm việc); tham mưu UBND tỉnh để kịp thời báo cáo Ban Thường vụ Đảng uỷ UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xem xét, cho ý kiến.

Sở Tài chính chủ trì rà soát tổng thể tài sản công của các cơ quan, đơn vị để có phương án quản lý, bố trí, sử dụng sau sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính các cấp, đảm bảo hiệu quả, đúng mục đích, không để thất thoát, lãng phí. Cùng với đó, đôn đốc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, 3 Chương trình MTQG; thu ngân sách.

Tập trung triển khai các dự án trọng điểm, quan trọng trên địa bàn

Các cấp, các ngành, các chủ đầu tư lập kế hoạch giải ngân chi tiết từng dự án và tuân thủ kế hoạch giải ngân theo từng tháng, quý. Các Sở, ngành liên quan chỉ đạo hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ xử lý hồ sơ thủ tục các dự án đầu tư công.

Đối với các Sở, ngành, địa phương có các dự án cần phải giải phóng mặt bằng, căn cứ chức năng nhiệm vụ, phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung chỉ đạo công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án, đảm bảo bàn giao theo đúng tiến độ, đặc biệt là các dự án: Trạm dừng nghỉ, đường gom thuộc dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam; Đường ven biển Nghi Sơn - Cửa Lò; Đường tránh thị trấn Nam Đàn; Nâng cấp, cải tạo Tỉnh lộ 532, đặc biệt là dự án Hồ chứa nước Bản Mồng.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tập trung triển khai các dự án trọng điểm, quan trọng trên địa bàn, trong đó giao nhiệm vụ cụ thể cũng như thời gian phải hoàn thành cho các Sở, ngành được giao làm chủ đầu tư đối với từng dự án. Bên cạnh đó, yêu cầu các Sở, ngành tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; tăng cường thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Tập trung chỉ đạo các lĩnh vực văn hóa - xã hội theo kế hoạch, trong đó, các Sở, ban, ngành, địa phương chủ động triển khai thực hiện chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người có công, người nghèo, người có khó khăn về nhà ở, phấn đấu hoàn thành Chương trình trước 31/7/2025. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn (nhất là tổ chức Lễ hội Làng Sen và khánh thành tượng đài Bác Hồ) gắn với quảng bá thu hút khách du lịch, nhất là dịp hè 2025 sắp tới.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; chủ động nắm bắt, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp

Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục nghiên cứu, tham mưu triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW, phong trào "Bình dân học vụ số" trên địa bàn tỉnh.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; chủ động nắm bắt, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp; đôn đốc thực hiện nhiệm vụ Đề án 06/CP; chấn chỉnh việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả công việc tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Các Sở, ban, ngành, địa phương tiếp nhận, giải quyết đầy đủ, kịp thời các TTHC cho người dân, doanh nghiệp (cả trong quá trình thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy); không làm gián đoạn ảnh hưởng việc hỗ trợ tiếp nhận xử lý hồ sơ cho cá nhân, doanh nghiệp và tồn đọng hồ sơ chậm chưa xử lý trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội; chú trọng giải quyết hiệu quả các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân, doanh nghiệp, không để tập trung đông người ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Ngày 26/3/2025, UBND tỉnh đã thành lập 05 tổ công tác do các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng về việc rà soát, nghiên cứu, định hướng sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; các Tổ đã triển khai nhiệm vụ, thực hiện đúng theo định hướng tập thể UBND tỉnh đã bàn bạc, thống nhất, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các Tổ công tác tiếp tục bám sát cơ sở, tuyên truyền động viên, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, định hướng và xử lý những nội dung vượt quá thẩm quyền cấp huyện để tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh và Tỉnh uỷ quyết định khi có hướng dẫn cụ thể của Trung ương.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn