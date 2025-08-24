Thủ tướng Chính phủ trực tiếp đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 5 tại Nghệ An

Thủ tướng Phạm Minh Chính trực tiếp chỉ đạo công tác phòng, chống bão tại Cảng Cửa Lò và Cảng Trung Lộc (Nghệ An)

Trước tình hình bão số 5 với cường độ rất mạnh, mức độ rủi ro thiên tai lớn, diễn biến phức tạp sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền các tỉnh miền Trung, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã họp khẩn với lãnh đạo các địa phương bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến để chỉ huy công tác ứng phó với cơn bão số 5. Ngay sau cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ đã trực tiếp đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 5 tại cảng Cửa Lò và khu neo đậu, tránh trú bão tại xã Trung Lộc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu lực lượng vũ trang chuẩn bị lực lượng ứng trực

Tại các điểm đến, Thủ tướng yêu cầu di dời người dân trên các tàu thuyền, lồng bè nuôi trồng thuỷ sản vào nơi an toàn. Những trường hợp không chấp hành thì tiến hành cưỡng chế, đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân. Đồng thời, có biện pháp đảm bảo tài sản cho người dân, không để tình trạng tàu thuyền va đập, cháy nổ. Tuyệt đối, cương quyết không để tàu nào ra khơi.

Thủ tướng yêu cầu lực lượng vũ trang chuẩn bị lực lượng ứng trực, sẵn sàng chi viện cho những địa phương khác khi cần thiết với phương châm "4 tại chỗ", không để có tâm lý lơ là, chủ quan.

Tác giả: Quỳnh Trang - Xuân Duy

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn