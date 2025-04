UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo huyện Thanh Chương giải quyết vụ thi công cầu gây nứt nhà dân

Ngày 24/3, Đời sống và Pháp luật đã có bài: "Nghệ An: Thi công cầu Đò Cung gây rung lắc, nứt nhà, nhiều hộ dân sống bất an", phản ánh tình trạng nhà cửa của nhiều hộ dân ở xóm 2, xã Trung Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An bị rung lắc, nứt nẻ nghiêm trọng từ khi thi công cầu Đò Cung. Vấn đề này đã gây ra sự bất an cho người dân địa phương, khi nhiều gia đình phải đối mặt với nguy cơ nhà cửa bị hư hại.

Đến ngày 28/3, UBND tỉnh Nghệ An có văn bản chỉ đạo, chuyển đơn khiếu nại của các công dân đến UBND huyện Thanh Chương để xử lý. Chính quyền địa phương đã được yêu cầu giải quyết vụ việc theo đúng quy định pháp luật và báo cáo kết quả xử lý về UBND tỉnh trước ngày 15/5/2025.

Người dân phản ánh về việc nứt nẻ nhà cửa cạnh dự án cầu Đò Cung

Thông báo từ Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An cũng cho hay, đơn khiếu nại của ông Nguyễn Ngọc Thành và các hộ dân khác phản ánh việc thi công cầu Đò Cung và các công trình liên quan gây ra sự cố nứt nẻ nhà cửa đã được chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền.

Trao đổi với phóng viên về sự việc, ông Trình Văn Nhã, Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương, khẳng định rằng vấn đề này không phải mới xảy ra gần đây. Theo ông Nhã, vào cuối năm 2024, phía Ban Quản lý dự án của huyện Thanh Chương và nhà thầu đã có cuộc làm việc với các hộ dân để tìm hiểu tình hình và các yêu cầu khắc phục. Tuy nhiên, các biện pháp chưa đạt được kết quả như mong đợi vì cả 2 bên chưa thống nhất được phương án.

Đường dẫn vào cầu Đò Cung đang được thi công

Ngày 26/3, ông Nhã đã làm việc với các phòng ban liên quan để sớm đưa ra phương án giải quyết thỏa đáng. Ông cho biết: "Việc thi công đường giao thông có yêu cầu lu rung K98 ở vị trí chỉ cách các nhà dân một con đường quốc lộ đoạn ngắn, vì vậy việc bị ảnh hưởng là điều dễ hiểu. Tôi đã yêu cầu phía nhà thầu thi công phải vừa đảm bảo kỹ thuật, vừa có phương pháp thi công đảm bảo an toàn cho người dân".

Nhiều hộ dân tại xóm 2, xã Trung Sơn đã gặp phải tình trạng tường nhà bị nứt kể từ khi dự án cầu Đò Cung thi công

Về phía Ban Quản lý dự án huyện Thanh Chương, mặc dù đã nhiều lần phóng viên liên hệ để tìm hiểu về công tác xử lý sự việc, nhưng lãnh đạo phòng này đều không có mặt tại trụ sở.

Dự án cầu Đò Cung, bắc qua sông Lam, được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt tại quyết định số 4654/QĐ-UBND ngày 1/12/2021. Dự kiến công trình hoàn thành vào năm 2026, công trình được triển khai bởi CTCP Quản lý và xây dựng công trình giao thông 487 cùng CTCP Đầu tư phát triển và xây dựng Quốc Tế.

Mục tiêu chính của dự án nhằm tạo ra sự kết nối giao thông giữa vùng thượng huyện Thanh Chương, gồm 8 xã, với thị trấn Đô Lương và các xã thuộc huyện Đô Lương. Cầu Đò Cung không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại và giao thương hàng hóa của người dân hai huyện mà còn đóng góp lớn vào việc đảm bảo an toàn giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong khu vực và các vùng lân cận.

