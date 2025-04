Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ làm việc tại huyện Diễn Châu về rà soát, nghiên cứu, định hướng việc sắp xếp đơn vị hành chính

Cùng dự buổi làm việc có các thành viên Tổ số 3 theo Quyết định số 857/QĐ-UBND ngày 26/3/2025 của UBND tỉnh gồm lãnh đạo các Sở, ngành: Văn phòng UBND tỉnh; Xây dựng; Tài chính; Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Dân tộc và Tôn giáo; lãnh đạo huyện Diễn Châu.

Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tiếp tục có bước chuyển biến tích cực

Chủ tịch UBND huyện Tăng Văn Luyện báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh quý I/2025

Theo báo cáo tại buổi làm việc, trong quý I/2025, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện Diễn Châu tiếp tục có bước chuyển biến tích cực. Tổng giá trị sản xuất (giá so sánh 2010) Quý I tăng 11,3% so với cùng kỳ, trong đó: Giá trị sản xuất ngành Nông, lâm, thủy sản tăng 3,3%, Công nghiệp - Xây dựng tăng 11,9%, các ngành dịch vụ tăng 13,5%.

Tổng thu ngân sách ước đạt 140 tỷ đồng, đạt 25,6% dự toán, trong đó thu cấp quyền sử dụng đất ước đạt 38 tỷ đồng, đạt 12,7% dự toán. Chi ngân sách ước thực hiện 530,654 tỷ đồng, đạt 26,98% dự toán.

Huyện đã tập trung chỉ đạo quyết liệt giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm của Trung ương, của tỉnh trên địa bàn như: Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7; Tuyến đường ven biển Nghi Sơn - Cửa Lò; Hạ tầng Khu công nghiệp Thọ - Lộc (diện tích 500 ha); Đền bù bổ sung dự án Mở rộng, nâng cấp Quốc lộ 1A (trước đây)…

Tỷ lệ giải ngân các nguồn vốn đầu tư công tính đến ngày 31/3/2025 đạt 22.020/126.421 triệu đồng, đạt 17,4% KH. Trong đó vốn ngân sách Trung ương 3.323/70.335 triệu đồng, đạt 4,7% KH, vốn cân đối ngân sách tỉnh 115/27.000 triệu đồng, đạt 0,4%KH, vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM 18.582/29.086 triệu đồng, đạt 63,9% KH.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Công tác an sinh xã hội được thực hiện kịp thời, hiệu quả; công tác chăm lo cho các đối tượng chính sách, người nghèo, người lao động được triển khai chu đáo. Huyện làm tốt công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân; chủ động chuẩn bị tốt Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2024 - 2025 đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất và phương án bảo vệ, an toàn cho kỳ thi.

Tình hình quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác thanh tra, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo được quan tâm và thực hiện tốt ngay khi mới phát sinh và ngay tại cơ sở.

Công tác triển khai sắp xếp đơn vị hành chính được triển khai thực hiện bài bản, đã thành lập Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) huyện, chỉ đạo chuẩn bị xây dựng các phương án đúng lộ trình, tiến độ theo chỉ đạo của Trung ương và tỉnh. Việc sắp xếp các ĐVHC cấp xã đảm bảo nguyên tắc tinh gọn, hiệu quả, không làm xáo trộn lớn đến hoạt động của bộ máy chính quyền và đời sống Nhân dân. Thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết TTHC đảm bảo ổn định, liên tục, thông suốt, hiệu quả không bị gián đoạn, không bị ngưng trễ.

HĐND, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể phát huy huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, vận động tuyên truyền nhân dân tích cực tham gia thi đua sản xuất, chấp hành đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là nắm bắt tâm tư, dư luận của cán bộ công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trong việc thực hiện sắp xếp ĐVHC các cấp và xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Trên cơ sở hướng dẫn của Sở Nội vụ, UBND huyện báo cáo dự thảo phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Diễn Châu dự kiến gồm 02 phương án. Hiện UBND huyện đang tổng hợp danh sách đối với cán bộ, công chức, người lao động có nhu cầu nghỉ thuộc diện điều chỉnh tại Nghị định 178/2024/NĐ-CP và Nghị định số 67/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Đậu Đình Dương trả lời làm rõ một số vướng mắc trong triển khai thực hiện chính sách, chế độ trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy

Phó Giám đốc Sở Tài chính Hồ Phi Triều cho ý kiến về phương án sử dụng tài sản công sau sắp xếp đơn vị hành chính

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Đình Khang đề nghị huyện quan tâm thực hiện tốt các quy hoạch

Phó Trưởng Ban chuyên trách Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh Hoàng Lân đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở, ngành tham mưu tỉnh ban hành công văn về việc hướng dẫn công tác sắp xếp đơn vị hành chính; đồng thời đề nghị huyện cần rà soát lại các công nợ, sắp xếp tài sản công

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Diễn Châu Hà Xuân Quang tiếp thu ý kiến của các thành viên Tổ công tác

Tiếp tục rà soát, nghiên cứu phương án tối ưu về sắp xếp các ĐVHC trên địa bàn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ phát biểu

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác số 3 ghi nhận và đánh giá cao kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện trên mọi lĩnh vực của cấp ủy, HĐND, UBND, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể và sự đồng lòng ủng hộ của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Qua đó góp phần đạt được một số điểm nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội; quốc phòng - an ninh, cũng như công tác sắp xếp ĐVHC các cấp và xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp của huyện Diễn Châu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị huyện tiếp tục rà soát, nghiên cứu phương án tối ưu về sắp xếp các ĐVHC trên địa bàn, đảm bảo đúng định hướng của Trung ương và tỉnh, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đáp ứng tốt nhất cho đời sống của nhân dân, thuận lợi cho sản xuất phát triển kinh tế và công tác quản lý nhà nước, phục vụ nhân dân của chính quyền. Khi có quy định chính thức của Trung ương và tỉnh về tiêu chuẩn, tiêu chí thì hoàn thiện phương án để trình cấp có thẩm quyền theo đúng tiến độ. Đồng thời rà soát lại trình độ đào tạo, chuyên môn, độ tuổi, kinh nghiệm công tác của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động để chủ động trong công tác xây dựng phương án bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sau sắp xếp. Tiếp tục thực hiện chế độ chính sách cho các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc đối tượng theo quy định.

UBND huyện Diễn Châu tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Cùng với đó chủ động quán triệt, phối hợp các phòng, ban tuyên truyền sâu rộng chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong xã hội, nhất là đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho từng Sở, ngành. Trong đó, giao Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các Sở, ngành liên quan kịp thời triển khai hướng dẫn các huyện, thành phố, thị xã thực hiện xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp khi có quy định về tiêu chí cụ thể theo chỉ đạo của Trung ương. Sớm ban hành hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định 67/2025/NĐ-CP để các địa phương triển khai đảm bảo chế độ cho cán bộ, công chức, người lao động sau sắp xếp…

