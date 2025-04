Nghệ An: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền làm việc với huyện Nghĩa Đàn về rà soát, định hướng việc sắp xếp đơn vị hành chính

Cùng tham dự buổi làm việc có các đồng chí lãnh đạo các Sở: Nội vụ; Tài chính; Xây dựng; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Dân tộc và Tôn giáo; Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh.

Trước khi diễn ra buổi làm việc, Đoàn công tác đã kiểm tra công trình xây dựng Trung tâm văn hóa của huyện Nghĩa Đàn

Dự án xây dựng cơ sở vật chất khu hội trường Nhà văn hoá huyện Nghĩa Đàn đang trong giai đoạn hoàn thiện

Kiểm tra thực tế tại công trình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền lưu ý huyện Nghĩa Đàn cần rà soát các công trình, dự án trên địa bàn huyện để có phương án xử lý phù hợp

Tại buổi làm việc, Tổ công tác đã nghe báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh quý I/2025 của huyện Nghĩa Đàn, trong đó tập trung cho ý kiến về tình hình thu, chi ngân sách nhà nước; kết quả giải ngân vốn đầu tư công; kế hoạch sử dụng đất năm 2025; công tác đấu giá quyền sử dụng đất, công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT... Thành viên Tổ công tác cũng đã đưa ra những định hướng cụ thể về một số nhiệm vụ huyện Nghĩa Đàn cần tập trung thực hiện trong thời gian tới.

Quang cảnh buổi làm việc

Bí thư Huyện ủy Nghĩa Đàn Phạm Chí Kiên báo cáo phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện

Trong Quý I/2025, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ngành, địa phương tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để chỉ đạo, điều hành thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, HĐND tỉnh, HĐND huyện và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên; kịp thời tham mưu, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, nhờ đó tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tiếp tục có bước chuyển biến tích cực.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế 03 tháng đầu năm 2025 (giá trị sản xuất tăng thêm theo giá so sánh 2010) đạt 12,26% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó: Khu vực nông, lâm, thủy sản tăng 5,62%; khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 14,93% (công nghiệp tăng 16,48%; xây dựng tăng 6,12%); khu vực dịch vụ tăng 18,86% so với cùng kỳ 2024.

Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Đàn Võ Tiến Sỹ báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng trên địa bàn huyện

Thu ngân sách trên địa bàn (tính đến ngày 28/3/2025) đạt 48.856 triệu đồng, đạt 30,98% dự toán HĐND huyện giao và đạt 33,07% dự toán UBND tỉnh giao. Chi ngân sách nhà nước đạt 292.978 triệu đồng/KH 1.053.831 triệu đồng, đạt 27,8% dự toán HĐND huyện giao.

Tính đến ngày 20/3/2025, trên địa bàn toàn huyện đã thực hiện giải ngân 81.752,694 triệu đồng/KH vốn đã bố trí 159.028,059 triệu đồng, đạt 51,41%. Trong đó: Dự án đầu tư công trung hạn ngân sách tỉnh đã giải ngân 3.550,612 triệu đồng/KH vốn bố trí 61.700 triệu đồng, đạt 5,75%. Các dự án Chương trình mục tiêu quốc gia Nông thôn mới và Phát triển kinh tế vùng dân tộc thiểu số miền núi (nguồn đầu tư phát triển NSTW) đã giải ngân 19.637,435 triệu đồng/KH vốn đã bố trí 25.683,202 triệu đồng, đạt 76,46%. Các dự án thuộc nguồn vốn ngân sách huyện và ngân sách tỉnh bổ sung đã giải ngân 30.456,270 triệu đồng/KH vốn đã bố trí 35.183,152 triệu đồng, đạt 86,56%...

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Công tác an sinh xã hội được thực hiện kịp thời, hiệu quả; công tác chăm lo cho các đối tượng chính sách, người nghèo, người lao động được triển khai chu đáo. Huyện làm tốt công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ cho Nhân dân. Công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2024 - 2025 đã được chủ động chuẩn bị tốt từ việc xây dựng kế hoạch tổng thể, đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất và phương án bảo vệ, an toàn cho kỳ thi.

Tình hình quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác thanh tra, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo được quan tâm và thực hiện tốt ngay khi mới phát sinh và ngay tại cơ sở.

Công tác triển khai sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) được thực hiện bài bản, đúng lộ trình, tiến độ theo chỉ đạo của Trung ương và tỉnh. Việc sắp xếp các ĐVHC cấp xã đảm bảo nguyên tắc tinh gọn, hiệu quả, không làm xáo trộn lớn đến hoạt động của bộ máy chính quyền và đời sống Nhân dân. Thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo ổn định, liên tục, thông suốt, hiệu quả không bị gián đoạn, không bị ngưng trễ.

Phó Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Hồng Tuấn trao đổi một nội dung cần lưu ý trong phương án sắp xếp trụ sở làm việc sau khi các ĐVHC sáp nhập

Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thái Minh Tuấn – Trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh đề nghị huyện Nghĩa Đàn quan tâm thực hiện hiện tốt công tác xử lý đơn thư khiếu nại của người dân trong thời điểm sắp xếp tổ chức bộ máy, sáp nhập ĐVHC và thời gian diễn ra Đại hội Đảng các cấp

Trong chương trình làm việc chiều nay, Tổ công tác kiểm tra, đánh giá thực trạng và cho ý kiến đối với phương án sắp xếp đơn vị hành chính, gồm: Phương án sắp xếp ĐVHC cấp xã/phường; phương án bố trí đội ngũ cán bộ, công chức khi thực hiện sắp xếp, tổ chức lại ĐVHC; phương án sắp xếp, sử dụng tài sản công; phương án đặt trụ sở ĐVHC mới và các đơn vị sự nghiệp sau sắp xếp.

Nghĩa Đàn là huyện miền núi có diện tích tự nhiên là 618km2, tổng dân số có 158.777 người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số có 48.130 người, chiếm hơn 30%; đồng bào theo đạo công giáo có 11.911 người, chiếm gần 7,6%. Trên địa bàn huyện hiện có 19 xã và 01 thị trấn với 185 khối xóm; có 66 đơn vị sự nghiệp công lập.

Căn cứ vào các tiêu chí, quy hoạch vùng của huyện và các yếu tố có liên quan, UBND huyện xây dựng phương án dự kiến sắp xếp các ĐVHC cấp xã trên địa bàn huyện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền phát biểu

Qua nắm bắt tình hình, nghe báo cáo và ý kiến phát biểu của thành viên Tổ công tác, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tính chủ động, kịp thời trong xây dựng kịch bản, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ ngay từ đầu năm và những kết quả mà huyện Nghĩa Đàn đã nỗ lực để đạt được trong thời gian qua.

Nhấn mạnh về chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong năm 2025 phải đạt được 10,5% mà Chính phủ đã giao, khối lượng công việc rất lớn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền đề nghị các địa phương có trách nhiệm cùng tỉnh thực hiện mục tiêu này.

Chia sẻ với các địa phương nói chung và huyện Nghĩa Đàn nói riêng về những khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; song song với đó là nhiệm vụ sắp xếp tổ chức bộ máy; sáp nhập các ĐVHC; tổ chức chính quyền 2 cấp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền đề nghị cấp ủy, chính quyền huyện Nghĩa Đàn tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; chủ động quán triệt và tuyên truyền sâu rộng chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong xã hội, nhất là đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn.

Đặt trong bối cảnh hiện nay, huyện cần phải xác định nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện trong quý II/2025. Tiếp tục thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của tỉnh về việc quản lý xây dựng đầu tư công, điều hành ngân sách, phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện các chính sách xã hội ổn định không gián đoạn trong quá trình sắp xếp tổ chức ĐVHC để đạt chỉ tiêu tăng trưởng đặt ra cho huyện là 14%.

Việc sắp xếp tổ chức bộ máy không tránh khỏi dẫn đến tâm tư của cán bộ song cần phải tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ. Huyện cần tiếp tục chủ động rà soát, nắm bắt các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ giúp các doanh nghiệp đầu tư, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn hiệu quả.

Cùng với đó, tiếp tục thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp để thực hiện tốt công tác giải ngân vốn đầu tư công, nhất là chú trọng tập trung thực hiện các dự án trọng điểm, cấp bách trên địa bàn. Huyện cần phải khẩn trương rà soát danh mục, phân loại các dự án để có phương án giải quyết phù hợp, hiệu quả, không làm lãng phí nguồn lực. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý trong việc lưu giữ hồ sơ, số hóa hồ sơ; quản lý chặt chẽ vấn đề thu, chi ngân sách. Tiếp tục thực hiện hoàn thành Chương trình hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn; nắm chắc tình hình đảm bảo an ninh - quốc phòng.

Chia sẻ về những băn khoăn, trăn trở, những khó khăn trong thực hiện một số nhiệm vụ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền cũng đã trao đổi cụ thể đối với những kiến nghị đề xuất của huyện; đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho các Sở, ngành cấp tỉnh có liên quan phối hợp với huyện để thực hiện.

Đánh giá cao sự chủ động, nghiêm túc trong thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy của cấp ủy, chính quyền huyện Nghĩa Đàn trong thời gian qua, trao đổi và đưa ra một số định hướng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền đề nghị huyện tiếp tục tập trung nghiên cứu xây dựng phương án sắp xếp ĐVHC cấp xã một cách khoa học đảm bảo đúng tiêu chí, đúng định hướng của Trung ương và tỉnh. Đồng thời phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, tạo thuận lợi cho sản xuất phát triển kinh tế và công tác quản lý nhà nước, xây dựng chính quyền thật sự gần dân, sát dân, phục vụ Nhân dân...

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn