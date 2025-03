UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 2/2025

Cũng trong sáng nay, UBND tỉnh đã thông qua các nội dung: - Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về phương án phân bổ vốn sự nghiệp Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2025. - Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh quy định thẩm quyền quyết định thanh lý rừng trồng thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nghệ An. - Dự thảo Nghị quyết quy định nguyên tắc, phạm vi, định mức hỗ trợ và việc sử dụng kinh phí hỗ trợ bảo vệ đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh. - Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ thêm mức đóng bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2025 – 2030. - Dự thảo đề nghị xây dựng Nghị quyết HĐND tỉnh quy định nội dung, mức chi tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức; thi hoặc xét nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức trên địa bàn tỉnh. - Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh giao số lượng cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2025. - Dự thảo Quyết định UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An. - Dự thảo Đồ án Quy hoạch chung thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An. - Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh quy định cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ huyện Đô Lương thực hiện Nghị quyết số 15 NQ/TU ngày 19/5/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về xây dựng và phát triển huyện Đô Lương đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.