UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 6/2024

Tại phiên họp sáng nay, UBND tỉnh đã nghe và cho ý kiến vào một số nội dung, gồm: - Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về việc cho ý kiến đối với báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2024, dự kiến nhu cầu kế hoạch đầu tư công năm 2025 và dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh cho ý kiến về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách Trung ương (đợt 2). - Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về việc phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2024. - Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về việc điều chỉnh dự toàn ngân sách nhà nước năm 2024 và phân bổ dự toán thu, chi từ nguồn viện trợ không hoàn lại nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách địa phương. - Dự thảo Quyết định quy định tiêu chuẩn, định mức, số lượng, chủng loại sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung và xe ô tô chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nghệ An. - Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh quy định thẩm quyền quyết định việc mua sắm tài sản của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, hàng hóa, dịch vụ thuộc dự toán mua sắm trong phạm vi quản lý của tỉnh Nghệ An. - Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, thân nhân người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến từ nguồn ngân sách Trung ương trên địa bàn tỉnh. - Dự thảo Quyết định quy định số lượng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; số lượng thành viên của Tổ bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.