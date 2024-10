UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 10/2024

Trong phiên họp sáng nay, UBND tỉnh thống nhất thông qua các nội dung dự thảo: Dự thảo Báo cáo tài chính nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2023; Dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết HĐND tỉnh quy định một số mức chi hỗ trợ các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, chức sắc tôn giáo trên địa bàn tỉnh; Dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết Nghị quyết HĐND tỉnh quy định một số mức chi hỗ trợ nhân dịp Tết Nguyên đán, các lễ kỷ niệm và hỗ trợ khác trên địa bàn tỉnh; Dự thảo Quyết định ban hành một số quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh; Dự thảo Quyết định quy định phân cấp thẩm quyền quyết định miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ trên địa bàn tỉnh; Dự thảo Quyết định quy định danh mục, thời gia sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình, danh mục tài sản cố định đặc thù; Dự thảo Chương trình phát triển đô thị tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Dự thảo Quyết định ban hành Khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn tỉnh; Dự thảo Quyết định ban hành Đơn giá bồi thường thiệt hại thực tế về nhà, nhà ở, công trình xây dựng để làm căn cứ tính bôi thường khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Dự thảo Đề án và Nghị quyết HĐND tỉnh quy định về phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất; phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất; phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển trên địa bàn tỉnh; Dự thảo Quyết định quy định phân cấp thẩm định các dự án, kế hoạch liên kết sản xuất thuộc các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh; Dự thảo Quyết định quy định về tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trên biển thuộc địa bàn tỉnh; Dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ thêm mức đóng bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2025-2030; Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về việc đặt tên đường, tên cầu và điều chỉnh tên, chiều dài các tuyến đường trên địa bàn thị xã Thái Hòa (đợt 2); Dự thảo Quyết định ban hành Quy định tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu ``Gia đình văn hóa”, `` Thôn tổ dân phố văn hóa”, `` Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” trên địa bàn tỉnh; Dự thảo Đề án phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động lợi dụng khiếu nại, tố cáo gây phức tạp về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2024-2030; Dự thảo Đề án nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự khu vực biên giới, vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh, giai đoạn 2024-2030...