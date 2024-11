UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 11/2024

Tham dự phiên họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Bùi Thanh An – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Bùi Quang Thanh – Giám đốc Công an tỉnh, Phan Đại Nghĩa – Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban, ngành, huyện Nghĩa Đàn.

Quang cảnh phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 11/2024

Dự kiến đạt và vượt 26/28 chỉ tiêu chủ yếu năm 2024

Tại phiên họp, UBND tỉnh đã nghe và cho ý kiến các nội dung: Báo cáo kết quả thực hiện Thông báo Kết luận của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ và các buổi làm việc chuyên đề trong tháng 10/2024; báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của Tổ công tác, tổng hợp nhật ký tham mưu xử lý văn bản của các Sở, ban, ngành, đơn vị. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, Kế hoạch năm 2025 và Dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025.

Giám đốc Sở NN&PTNT Phùng Thành Vinh báo cáo kết quả ngành Nông nghiệp đạt được trong năm 2024

Trong bối cảnh còn gặp nhiều khó khăn, nhưng tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, khá toàn diện, cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; dự kiến đạt và vượt 26/28 chỉ tiêu chủ yếu. Kinh tế tiếp tục được phục hồi mạnh mẽ theo xu hướng tích cực, tăng trưởng quý sau cao hơn quý trước; thu ngân sách nhà nước đạt cao so với dự toán được giao. Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, thu hút đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (FDI) tiếp tục là điểm sáng nổi bật. Một số công trình, dự án hạ tầng trọng điểm được hoàn thành và đưa vào sử dụng. Các lĩnh vực về văn hóa, xã hội tiếp tục được quan tâm phát triển; chính sách an sinh xã hội cơ bảo được bảo đảm; đời sống tinh thần, vật chất của người dân tiếp tục được nâng lên; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững…

Trong năm 2025, tỉnh Nghệ An đặt ra mục tiêu: Tăng tốc, bứt phá thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở mức cao nhất, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của cả giai đoạn 5 năm 2021-2025. Ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế dựa trên cơ sở đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Tiếp tục thực hiện mạnh mẽ 3 đột phá chiến lược; khơi thông các nguồn lực cho đầu tư và phát triển; quyết liệt, hiệu quả hơn nữa trong công tác giải ngân vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình, dự án hạ tầng trọng điểm.

Thực hiện hiệu quả quy hoạch tỉnh, quy hoạch vùng và các quy hoạch cấp quốc gia, chương trình phát triển đô thị, các cơ chế, chính sách đặc thù. Phát triển đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, khoa học và công nghệ; chú trọng xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao; bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh toàn diện công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh. Triển khai quyết liệt, kịp thời các chủ trương về cải cách thể chế, phân cấp, phân quyền, sắp xếp lại tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, phát huy cao độ trách nhiệm người đứng đầu. Bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội.

Trong đó: Tốc độ tăng trưởng giá trị tổng sản phẩm (GRDP) đạt 9,0-10%. Cơ cấu kinh tế: Nông, lâm, ngư nghiệp đạt khoảng 19-20%; Công nghiệp và xây dựng đạt khoảng 38-39%; Dịch vụ đạt khoảng 42-43%. Thu ngân sách nhà nước đạt 17.726 tỷ đồng. Tổng kim ngạch xuất khẩu 4.500 triệu USD. Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 130.000 tỷ đồng. GRDP bình quân đầu người đạt 71-72 triệu đồng...

Phấn đấu, nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu năm 2024 ở mức cao nhất

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát biểu kết luận

Phát biểu kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đã điểm lại những kết quả nổi bật, tồn tại trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2024. Nhấn mạnh thời gian còn lại của năm 2024 chỉ còn rất ngắn, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu phải nỗ lực cao nhất, quyết tâm cao nhất để đạt được các mục tiêu cao nhất năm 2024. Chủ động rà soát, đánh giá để tổ chức triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhất là các lĩnh vực còn dư địa.

Để hoàn thành các nhiệm vụ năm 2024, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thành các nội dung trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm; chủ động chuẩn bị các nội dung Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh phần kinh tế - xã hội.

Sở Nội vụ theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Đặc biệt là hoàn thành việc sắp xếp bộ máy tổ chức để công bố, thành lập đơn vị hành chính mới và ra mắt nhân sự chủ chốt của các tổ chức chính trị trước ngày 25/12/2024.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp tham mưu xây dựng dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 phần kinh tế - xã hội đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ. Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 137/2024/QH15 của Quốc hội về bổ sung thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Ngành Kế hoạch đầu tư, Tài chính tham mưu UBND tỉnh giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, đầu tư công năm 2025 để triển khai ngay sau khi HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết tại kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm.

Liên quan đến thu chi ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư tăng cường thực hiện các giải pháp để đạt được mức thu cao nhất; kiểm soát chặt chẽ, chi tiết kiệm, không lãng phí. Thực hiện các biện pháp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công; phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công đạt tối thiêu 95%.

Đối với các lĩnh vực văn hóa – xã hội, các ngành tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ còn lại của năm 2024. Quan tâm đến các hoạt động văn hóa văn nghệ, thực hiện các chính sách an sinh xã hội dịp tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Các cấp, các ngành tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao hiệu quả, kết quả quản lý nhà nước của ngành. Thực hiện theo tinh thần chung là phải đổi mới trong quản lý nhà nước; thực hiện quản lý nhà nước theo phương châm không cứng nhắc, hiệu quả, khơi thông được nguồn lực, năng lực sản xuất.

Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục quan tâm đến công tác đảm bảo an ninh quốc phòng, an ninh trật tự, công tác phòng chống cháy nổ, pháo nổ dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Phấn đấu tốc độ tăng trưởng giá trị tổng sản phẩm (GRDP) đạt 9,5 -10,5%

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh, năm 2025 là năm cuối cùng của nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng lớn của đất nước, vì vậy cần phải có những nỗ lực để có những kết quả cao nhất.

Theo đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, tỉnh ta thực hiện Kế hoạch năm 2025 có những thuận lợi về cơ chế, chính sách; kết quả thu hút đầu tư khi các dự án FDI đi vào sản xuất, vì vậy cần phải phấn đấu thực hiện để đạt kết quả cao nhất. Bên cạnh đó, trong năm 2025, toàn tỉnh tập trung Đại hội Đảng các cấp nên các cấp, các ngành, các địa phương phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ năm 2025.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất với các chỉ tiêu được đề xuất; riêng đối với chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng giá trị tổng sản phẩm (GRDP) phải đạt 9,5 -10,5%.

Để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu đã đặt ra, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu phải rà soát, các mục tiêu, chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhất là chỉ tiêu đạt thấp và khó đạt để tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu. Tập trung chuẩn bị kỹ lượng các nội dung liên quan đến tổ chức Đại hội Đảng các cấp; gắn với xây dựng kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm 2026 -2030.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chương trình hành động thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, quy hoạch tỉnh.

Thực hiện quyết liệt và giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm, nhất là 3 Chương trình mục tiêu quốc gia; tập trung huy động các nguồn lực để triển khai các công trình trọng điểm của tỉnh.

Tiếp tục cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo hướng hiệu quả. Quán triệt quan điểm đó là quan tâm, đồng hành, chia sẻ, gắn bó với các nhà đầu tư; chủ động tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

Tập trung quyết liệt rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo chỉ đạo của Trung ương. Người đứng đấu cấp ủy, chính quyền các cấp phải gương mẫu trong thực hiện chủ trương sắp xếp bộ máy tinh gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực.

Đảm bảo vững chắc quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội. Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo ngay từ cơ sở; xây dựng các kịch bản ứng phó với tình huống xảy ra.

Cũng tại phiên họp, UBND tỉnh đã thông qua: Dự thảo Đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Nghĩa Đàn; dự thảo Quyết định và Đề án nâng cao năng lực ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên khu vực biên giới vùng biển tỉnh Nghệ An giai đoạn 2025 -2030; dự thảo Nghị quyết Quy định về biện pháp bảo đảm cho phương tiện cơ giới đường bộ qua lại biên giới Việt Nam - Lào qua cửa khẩu phụ trên địa bàn tỉnh.

