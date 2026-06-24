UBND tỉnh đôn đốc triển khai thực hiện các dự án trọng điểm

Cùng dự có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Văn Đệ, Phùng Thành Vinh; đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành; các địa phương có dự án đi qua và các chủ đầu tư dự án.

Quang cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đã nghe báo cáo tiến độ các dự án: Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thuỷ; Cải tạo, mở rộng Quốc lộ 46 đoạn Vinh - Nam Đàn, tỉnh Nghệ An; Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An; Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập; Cảng nước sâu Cửa Lò.

Về dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thuỷ, gói thầu XL01 đã khởi công từ ngày 18/5/2026 với tiến độ thực hiện là 24 tháng (dự kiến hoàn thành ngày 18/5/2028). Hiện tại đơn vị thi công đang tập kết máy móc, san ủi mặt bằng và chuẩn bị nhân lực để triển khai 9 mũi thi công trước ngày 30/6/2026. Mặt bằng đã bàn giao được 5,6/6,3 km (đạt 89%).

Giám đốc Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An Hoàng Sỹ Kiện báo cáo tiến độ dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thuỷ

Các gói thầu XL02 - XL06 đang hoàn thiện thiết kế để phê duyệt trong tháng 7/2026 và tiến hành lựa chọn nhà thầu xây lắp trong tháng 8/2026.

Về giải phóng mặt bằng (GPMB), đất nông nghiệp (25,28 km) đã giải phóng 23,35 km (đạt 92,4%). Các xã: Hưng Nguyên, Kim Liên, Đại Huệ, Vạn An, Nam Đàn đã GPMB đạt 100%; xã Xuân Lâm đạt 74,8%, xã Hoa Quân đạt 98%, xã Kim Bảng đạt 45%.

Đất lâm nghiệp (25,2 km) mới GPMB đạt 32% (8,02 km). Các xã: Kim Liên, Vạn An, Nam Đàn đã hoàn thành; xã Sơn Lâm không phải bồi thường; xã Xuân Lâm chưa tiến hành GPMB (0/0,94Km); xã Kim Bảng còn vướng 14,9 km.

Chủ tịch UBND xã Hưng Nguyên Hoàng Anh Tiến báo cáo tiến độ GPMB trên địa bàn xã

Về đất ở (296 hộ/5,22 km) đã phê duyệt cho 22 hộ (Hưng Nguyên 6 hộ, Kim Liên 3 hộ, Đại Huệ 2 hộ, Vạn An 11 hộ). Các xã khác đang thực hiện công khai phương án bồi thường hoặc áp giá.

Việc vi dời mồ mả đã chi trả 200/275 ngôi (đạt 72,7%), còn lại 75 ngôi chưa phê duyệt thuộc xã Hoa Quân (25 ngôi) và Kim Bảng (50 ngôi do chưa kiểm kê xong)…

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải phát biểu tại cuộc họp

Để đẩy nhanh tiến độ dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An - Chủ đầu tư Dự án thành phần 1: Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy đẩy nhanh tiến độ triển khai các gói thầu, bảo đảm đáp ứng yêu cầu tiến độ đã đề ra.

Đối với công tác GPMB, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và chia sẻ những khó khăn, áp lực của cấp xã trong bối cảnh khối lượng công việc lớn, thời gian gấp. Tuy nhiên, đây là dự án hạ tầng chiến lược, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, vì vậy các địa phương phải tập trung cao độ để hoàn thành nhiệm vụ theo đúng các mốc thời gian đã cam kết.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoàn thành dứt điểm công tác GPMB đối với đất nông nghiệp và đất lâm nghiệp, chậm nhất trước ngày 30/6/2026; riêng các xã Xuân Lâm, Hoa Quân và Kim Bảng hoàn thành phần đất lâm nghiệp còn lại trước ngày 10/7/2026.

Đối với đất ở, các địa phương phải hoàn thành việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tổ chức chi trả cho người dân trước ngày 30/6/2026; riêng xã Nam Đàn, do số lượng hộ dân bị ảnh hưởng lớn, hoàn thành chậm nhất trước ngày 15/7/2026.

Về các khu tái định cư, các địa phương hoàn thành toàn bộ thủ tục đầu tư và xây dựng hạ tầng trước ngày 30/6/2026; hoàn thành thi công hạ tầng trước ngày 30/8/2026 để bảo đảm điều kiện bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

Đồng chí Võ Trọng Hải yêu cầu các địa phương tập trung GPMB đến đâu phải bàn giao ngay cho chủ đầu tư để tổ chức thi công, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; các Sở, ngành, đơn vị liên quan bảo đảm nhu cầu vật liệu đáp ứng yêu cầu thi công.

Tiếp đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã nghe báo cáo tiến độ Dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 46 đoạn Vinh – Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Đến nay, các địa phương đã bàn giao mặt bằng đạt 100% chiều dài tuyến (10,69/10,69 km). Tuy nhiên, mới triển khai thi công được khoảng 10,23/10,69 km. Dự kiến thi công hoàn thành dự án trước ngày 30/8/2026. Hiện nay, cây xanh, điện trung hạ thế đã hoàn thành di dời; hệ thống đường nước đang triển khai di dời song song với thi công nền đường.

Về nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu Ban QLDA 85 – Chủ đầu tư dự án tiếp tục chỉ đạo Nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành thảm nhựa toàn bộ dự án ngày 30/8/2026. Công ty CP Cấp nước Nghệ An khẩn trương huy động đầy đủ máy móc, vật tư, thiết bị và nhân lực, tăng mũi thi công để đẩy nhanh tiến độ di dời các đoạn đường ống nước còn lại trên tuyến.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đã nghe báo cáo tiến độ dự án Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Giám đốc Ban QLDA Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hào báo cáo tiến độ dự án Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ lưu ý các nhiệm vụ cần tập trung thực hiện để đẩy nhanh tiến độ dự án

Hiện nay, tiến độ dự án đạt dự kiến đề ra. Công tác GPMB tại phường Trường Vinh chiếm khoảng 90% của dự án, các phường Thành Vinh và Vinh Hưng chiếm khoảng 10% của dự án. Hiện chưa có quỹ đất để thực hiện di dời 550 ngôi mộ phục vụ công tác thi công đường Trần Nguyên Hãn; các lô đất tái định cư chưa hoàn thành GPMB và hạ tầng. Bên cạnh đó, việc rà soát nguồn gốc, quá trình sử dụng đất; xác định giá đất bồi thường; lựa chọn vị trí tái định cư còn gặp khó khăn…

Về nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải thống nhất chuyển Hội đồng GPMB dự án từ Trung tâm phát triển Quỹ đất tỉnh về các phường, xã để thuận lợi hơn trong công tác GPMB. Ban QLDA Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các phường trong thực hiện GPMB. Với khối lượng GPMB lớn, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu phường Trường Vinh tập trung công tác GPMB. Tỉnh sẽ thành lập đoàn công tác để kiểm tra thực tế việc di dời 550 ngôi mộ, từ đó sẽ đưa ra phương án phù hợp nhất.

Ban QLDA Nông nghiệp và Môi trường tổ chức đấu thầu thêm 03 gói thầu xây lắp (giai đoạn 1) trong tháng 6 và tháng 7/2026; đẩy nhanh tiến độ triển khai thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, trình cấp thẩm quyền cho ý kiến thẩm định đối với các gói thầu giai đoạn 2.

Tại cuộc họp, Liên danh Nhà đầu tư và phường Tân Mai đã báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải tiến độ thực hiện Dự án nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập; những khó khăn trong công tác GPMB, nguồn nguyên vật liệu phục vụ dự án.

Sau khi lắng nghe và thảo luận ý kiến từ các thành viên tham gia cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải khẳng định quan điểm nhất quán của tỉnh là luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi tối đa để các doanh nghiệp phát triển ổn định trên địa bàn.

Để kịp thời tháo gỡ các nút thắt và thúc đẩy dự án đi đúng lộ trình, Chủ tịch UBND tỉnh đã giao trách nhiệm cho Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh trực tiếp đôn đốc tiến độ, đồng thời chủ trì xử lý các vướng mắc phát sinh cho doanh nghiệp. Phường Tân Mai tập trung công tác GPMB dự án.

Bên cạnh sự vào cuộc của chính quyền, lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu phía doanh nghiệp cần chủ động, phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành liên quan và UBND phường Tân Mai nhanh chóng hoàn thiện các bước thủ tục pháp lý tiếp theo, đảm bảo dự án được triển khai thuận lợi.

Cũng trong chiều nay, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đã nghe tiến độ Dự án Cảng nước sâu Cửa Lò. Hiện nay dự án đã hoàn thành thủ tục thuê đất 9,8/32 ha; cơ bản hoàn thành công tác bồi thường GPMB 17,5743 ha/32 ha.

Trong giai đoạn 1 đã phê duyệt phương án bồi thường GPMB, chi trả tiền 161/163 hộ với số tiền 21,6 tỷ đồng. Giai đoạn 2 (137 hộ có diện tích 7,8ha đất nông nghiệp) đã rà soát và lập phương án bồi thường, hỗ trợ cho 136/137 hồ sơ của hộ dân có đất nông nghiệp bị ảnh hưởng. UBND xã phối hợp với Chủ đầu tư chi trả tiền cho 133hộ dân/136 hộ dân đã lập phương án với số tiền 14,5 tỷ đồng, diện tích 6,8ha.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh lưu ý một số nội dung chủ đầu tư phải tập trung thực hiện trong giai đoạn tiếp theo

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện dự án, nhiều hộ gia đình cần thực hiện phân chia tài sản thừa kế nhưng có thành viên đang đi làm ăn, sinh sống ở xa, xuất khẩu lao động ở nước ngoài dẫn đến việc hoàn thiện thủ tục uỷ quyền, phân chia tài sản gặp nhiều khó khăn, tốn thời gian, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thực hiện dự án. Bên cạnh đó, dự án đang gặp khó khăn về nguồn cung cấp vật liệu, thi công san lấp của Dự án…

Kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đánh giá cao năng lực của chủ đầu tư trong triển khai dự án. Chủ tịch UBND tỉnh giao xã Hải Lộc hoàn thành công tác GPMB để bàn giao cho chủ đầu tư. Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam hoàn thành việc đánh giá tác động môi trường dự án. Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thành việc cấp phép cho các mỏ vật liệu phục vụ dự án.

Đồng thời giao Chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành lập nhiệm vụ và đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu hậu phương cảng; thực hiện đầy đủ các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường đã cam kết nhằm kiểm soát bụi, che chắn khu vực thi công, không để phát sinh bụi ảnh hưởng đến nhà dân.

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn