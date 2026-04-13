Nghệ An phê duyệt 5 mỏ khoáng sản vào khu vực không đấu giá để phục vụ các dự án trọng điểm

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định số 1355/QĐ-UBND phê duyệt các khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 5 mỏ cát, sỏi và đất san lấp trên địa bàn tỉnh nhằm phục vụ các dự án trọng điểm.

Theo Quyết định, có 3 mỏ cát, sỏi và 2 mỏ đất san lấp được đưa vào khu vực không đấu giá.

Bao gồm mỏ cát, sỏi tại sông Nậm Việc, xã Tiền Phong có diện tích 4,78 ha; mỏ cát tại sông Nậm Giải, xã Quế Phong có diện tích 7,43 ha; mỏ cát, sỏi tại sông Lam, xã Thuần Trung có diện tích 12,27 ha; mỏ đất san lấp tại đồi Ba Hàng, xóm Quyết Tiến, xã Nam Đàn có diện tích 4,82 ha; mỏ đất san lấp tại rú Cũ, xóm Long Bình, xã Nam Đàn có diện tích 17,91 ha.

Việc khoanh định các mỏ khoáng sản này vào khu vực không đấu giá căn cứ theo Luật Địa chất và khoáng sản năm 2024 nhằm đảm bảo nguồn nguyên vật liệu cho các công trình cấp thiết.

Cụ thể, các mỏ cát, sỏi, đất san lấp này được khai thác để cung cấp vật liệu xây dựng Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã Tri Lễ và Quế Phong; phục vụ dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy; đồng thời, cung cấp nguyên liệu cho các dự án Khu công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ VSIP Nghệ An (VSIP 1, 2, 3).

UBND tỉnh Nghệ An giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu việc cấp phép hoạt động khoáng sản tại các khu vực này theo đúng quy định pháp luật.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 9/4/2026.

Tác giả: Nguyễn Nam

Nguồn tin: phapluatplus.baophapluat.vn