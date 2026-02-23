UBND tỉnh cho ý kiến đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Sở Tư pháp chủ trì soạn thảo

Quang cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, UBND tỉnh đã nghe Sở Tư pháp báo cáo về: Dự thảo Quyết định phân cấp nhiệm vụ tư pháp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cho Sở Tư pháp; Dự thảo Quyết định phân cấp nhiệm vụ tư pháp thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh cho Sở Tư pháp.

Giám đốc Sở Tư pháp Hoàng Thị Thu Trang báo cáo nội dung các dự thảo

Về Dự thảo Quyết định phân cấp nhiệm vụ tư pháp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cho Sở Tư pháp, Sở Tư pháp đề nghị phân cấp 7 nội dung gồm: Đối với lĩnh vực hộ tịch phân cấp nội dung thu hồi, hủy bỏ giấy tờ hộ tịch, nội dung đăng ký hộ tịch do cơ quan đăng ký hộ tịch cấp, đăng ký trái quy định pháp luật.

Lĩnh vực nuôi con nuôi phân cấp nội dung xác nhận cho công dân Việt Nam ở trong nước đủ điều kiện nhận trẻ em nước ngoài làm con nuôi.

Lĩnh vực đấu giá tài sản phân cấp các nội dung: Cấp chứng chỉ hành nghề đấu giá; Thu hồi chứng chỉ hành nghề đấu giá; Cấp lại chứng chỉ hành nghề đấu giá.

Lĩnh vực quản lý luật sư phân cấp các nội dung: Cấp chứng chỉ hành nghề luật sư; Thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư; Cấp lại chứng chỉ hành nghề luật sư; Công nhận đào tạo nghề luật sư ở nước ngoài.

Lĩnh vực công chứng phân cấp các nội dung: Bổ nhiệm công chứng viên; Bổ nhiệm lại công chứng viên; Miễn nhiệm công chứng viên; Công nhận tương đương đối với người được đào tạo nghề công chứng ở nước ngoài.

Lĩnh vực quản tài viên phân cấp các nội dung: Cấp chứng chỉ hành nghề quản tài viên; Cấp lại chứng chỉ hành nghề quản tài viên; Thu hồi chứng chỉ hành nghề quản tài viên.

Lĩnh vực trợ giúp pháp lý phân cấp các nội dung: Bổ nhiệm, cấp thẻ trợ giúp viên pháp lý; Miễn nhiệm và thu hồi thẻ trợ giúp viên pháp lý; Cấp lại thẻ trợ giúp viên pháp lý.

Về Dự thảo Quyết định phân cấp nhiệm vụ tư pháp thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh cho Sở Tư pháp, cơ quan soạn thảo – Sở Tư pháp đề nghị phân cấp 03 nội dung. Trong đó, lĩnh vực công chứng phân cấp các nội dung: Thành lập Văn phòng công chứng theo loại hình doanh nghiệp tư nhân; Hợp nhất Văn phòng công chứng theo loại hình công ty hợp danh; Sáp nhập Văn phòng công chứng theo loại hình công ty hợp danh; Chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của toàn bộ thành viên hợp danh của Văn phòng công chứng; Bán Văn phòng công chứng theo loại hình doanh nghiệp tư nhân; Thu hồi quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng.

Lĩnh vực Thừa phát lại phân cấp các nội dung: Thành lập Văn phòng Thừa phát lại; Chuyển đổi loại hình Văn phòng Thừa phát lại; Hợp nhất, sáp nhập Văn phòng Thừa phát lại; Chuyển nhượng Văn phòng Thừa phát lại.

Lĩnh vực Nuôi con nuôi phân cấp các nội dung: Giải quyết việc người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi; Đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài; Giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài đối với trường hợp cha dượng, mẹ kế nhận con riêng của vợ hoặc chồng; cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận cháu làm con nuôi; Giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài đối với trẻ em sống ở cơ sở nuôi dưỡng.

Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Hoàng Vĩnh Trường góp ý nội dung cụ thể vào các dự thảo Quyết định

Tại buổi làm việc, các ý kiến tập trung thảo luận, bày tỏ băn khoăn về việc phân cấp thẩm quyền thành lập Văn phòng công chứng dưới dạng doanh nghiệp tư nhân tại các vùng đặc biệt khó khăn. Về nuôi con nuôi, các ý kiến cũng đề nghị phân biệt rõ thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh và UBND tỉnh; Sở Tư pháp cần làm rõ các khái niệm này trong tờ trình để dễ hiểu hơn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh kết luận buổi làm việc

Về nội dung các dự thảo trên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh thống nhất thông qua nội dung các dự thảo; giao cơ quan soạn thảo hoàn thiện dự thảo Quyết định trình phiên hợp UBND tỉnh.

Tiếp đó, UBND tỉnh đã thống nhất các nội dung: Dự thảo Quyết định quy định về việc chuyển giao thẩm quyền chứng thực giao dịch từ UBND cấp xã sang tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh; Dự thảo Quyết định ban hành danh mục địa bàn cấp xã được thành lập Văn phòng công chứng tổ chức và hoạt động theo loại hình doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn tỉnh; Dự thảo Quyết định công nhận, công bố tổ chức, cá nhân tham gia mạng lưới tư vấn viên pháp luật hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh; Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 97/2025/QĐ-UBND ngày 25/11/2025 quy định trình tự, thủ tục hỗ trợ chi phí tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh.

