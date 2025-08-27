UBND tỉnh cho phép tàu thuyền ra khơi từ 5 giờ ngày 27/8/2025

Theo bản tin dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia, sáng 26/8, áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ cơn bão số 5) suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực biên giới Trung Lào, sau đó tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây suy yếu và tan dần.

Theo đề nghị của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh tại Văn bản số 206/VP-PCTT ngày 26/8/2025 về việc đề nghị cho phép tàu thuyền ra khơi, UBND tỉnh bỏ lệnh cấm tàu thuyền ra khơi trong bão số 5, cho phép ngư dân ra khơi đánh bắt thủy sản và hoạt động trên biển kể từ 5 giờ ngày 27/8/2025. Chủ tàu, thuyền phải thường xuyên theo dõi, dự báo thời tiết để chủ động phòng tránh và xử lý kịp thời các tình huống xấu nhất có thể xảy ra, duy trì liên lạc với gia đình, UBND xã, phường và các đơn vị có liên quan.

UBND tỉnh cũng thông báo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư, UBND các xã, phường ven biển và các đơn vị, cá nhân có liên quan thực hiện.

Tác giả: PT (Tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn