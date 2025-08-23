Nghệ An cấm tàu thuyền ra khơi từ sáng ngày 24/8

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Diễn Thành hướng dẫn, giúp đỡ ngư dân neo đậu tàu thuyền phòng chống bão số 5.



Nội dung công điện nêu rõ: Cấm các loại tàu thuyền và phương tiện vận tải ra khơi kể từ 5 giờ, ngày 24/8/2025. Các tàu thuyền đang hoạt động trên biển phải về bờ neo đậu, bảo đảm an toàn trước 10 giờ ngày 24/8/2025.

Sử dụng mọi phương tiện, bằng mọi biện pháp thông báo cho tàu thuyền trên biển biết diễn biến của bão, hướng dẫn, kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn hoặc thoát ra khỏi vùng nguy hiểm.

Hướng dẫn neo đậu tàu thuyền tại nơi tránh trú (bao gồm cả tàu du lịch, tàu vận tải); tổ chức di dời, neo đậu lồng bè nuôi trồng thủy sản, nhà nổi bảo đảm an toàn.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Lò-Bến Thủy kiểm tra, nhắc nhở các chủ lồng bè nuôi trồng thủy sản thực hiện các biện pháp ứng phó với bão số 5.



Trước diễn biến của bão, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các đơn vị triển khai đồng bộ biện pháp ứng phó: thông báo, hướng dẫn 301 phương tiện/1.208 lao động đang hoạt động trên biển di chuyển vào nơi neo đậu an toàn.

Tổ chức chằng chống nhà cửa, lồng bè nuôi trồng thủy sản và di dời người dân lên bờ trước khi bão đổ bộ.

Đến trưa ngày 23/8, toàn tỉnh Nghệ An có 2.501 phương tiện/10.638 lao động đã neo đậu tại bến.

Đối với 415 phương tiện/2.599 lao động đang hoạt động trên biển đều giữ liên lạc thông suốt và nắm chắc thông tin về bão, không có tàu thuyền nào nằm trong vùng nguy hiểm.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã huy động 500 cán bộ, chiến sĩ cùng 3 tàu, 8 xuồng và 30 xe ô-tô sẵn sàng làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn.

Tác giả: Trần Trung Hiếu

Nguồn tin: Báo Nhân Dân