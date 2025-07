Nghệ An cho phép tàu thuyền ra khơi sau bão số 3

Tỉnh Nghệ An có 2.816 phương tiện /12.644 lao động trực tiếp đánh bắt hải sản.

Theo đề xuất của Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An tại Văn bản số 153/VP-PCTT ngày 23/7/2025 về việc đề nghị cho phép tàu thuyền ra khơi, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An bỏ lệnh cấm tàu thuyền ra khơi trong bão số 3, cho phép ngư dân ra khơi đánh bắt thủy sản và hoạt động trên biển kể từ 5 giờ ngày 24/7/2025.

Tuy nhiên, chủ tàu, thuyền phải thường xuyên theo dõi dự báo thời tiết để chủ động phòng tránh và xử lý kịp thời các tình huống xấu nhất có thể xảy ra, duy trì liên lạc với gia đình, Ủy ban nhân dân xã và các đơn vị có liên quan.

Tàu thuyền tránh trú bão tại Cảng cá Lạch Quèn.

Trước đó, do diễn biến phức tạp của bão số 3 (bão Wipha), Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An phát đi công điện khẩn, yêu cầu cấm tất cả các loại tàu thuyền và phương tiện vận tải ra khơi từ 5 giờ sáng 21/7.

Tỉnh Nghệ An có 2.816 phương tiện/12.644 lao động trực tiếp đánh bắt hải sản. Trước khi bão đổ bộ, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã kêu gọi toàn bộ các phương tiện đang hoạt động trên biển trở về nơi tránh trú bão an toàn trước 10 giờ ngày 21/7.

Tác giả: Trần Trung Hiếu

Nguồn tin: nhandan.vn