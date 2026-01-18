U23 Việt Nam đứng trước cơ hội gặp U23 Hàn Quốc ở chung kết U23 châu Á 2026

Tại vòng chung kết năm nay, U23 Việt Nam tạo dấu ấn đậm nét khi tiến thẳng vào bán kết với thành tích toàn thắng sau bốn trận. Dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang Sik, đội bóng áo đỏ thể hiện sự ổn định, bản lĩnh và hiệu quả trong lối chơi để góp mặt trong nhóm bốn đội mạnh nhất châu lục.

Ở bán kết, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Trung Quốc. Đại diện Đông Á gây bất ngờ lớn khi loại ứng viên vô địch U23 Uzbekistan sau loạt sút luân lưu đầy căng thẳng tại tứ kết, qua đó chứng tỏ họ không phải là đối thủ dễ bị khuất phục.

4 đội vào bán kết U23 châu Á 2026.

Trong khi đó, cặp bán kết còn lại là màn so tài giữa đương kim vô địch U23 Nhật Bản và U23 Hàn Quốc. U23 Nhật Bản vượt qua U23 Jordan trên chấm luân lưu, còn U23 Hàn Quốc giành chiến thắng 2-1 trước U23 Australia để ghi tên mình vào vòng bốn đội mạnh nhất.

Việc U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc lọt vào bán kết và nằm khác nhánh đấu giúp người hâm mộ bóng đá hai nước mong chờ vào trận chung kết trong mơ. Trên thực tế, U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc bị đánh giá thấp hơn so với đối thủ của mình ở vòng bán kết. Tuy nhiên, ở trận đấu loại trực tiếp, bất ngờ có thể xảy ra.

Nếu cùng giành chiến thắng ở bán kết, U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc sẽ gặp nhau trong trận chung kết U23 châu Á 2026. Khi đó, HLV Kim Sang Sik sẽ có dịp đối đầu với đội bóng quê hương trong một trận đấu mang nhiều ý nghĩa đặc biệt.

Tác giả: Trí Minh

Nguồn tin: Báo VOV