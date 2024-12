‘Tuýt còi’ ô tô phủ đầy đèn LED nhấp nháy diễu hành trên cầu Rồng

Cảnh sát giao thông làm việc với người liên quan - Ảnh: CSGT

Ngày 12-12, Phòng cảnh sát giao thông (Công an Đà Nẵng) đã mời tài xế tự ý lắp đặt thêm đèn LED trên ô tô đến làm việc.

Lập biên bản tài xế ô tô phủ đầy đèn LED diễu hành gây xôn xao ở Đà Nẵng

Theo Phòng cảnh sát giao thông, sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân trên mạng xã hội, ngày 12-12 Đội cảnh sát giao thông đường bộ của đơn vị đã mời người liên quan đến và lập biên bản.

Theo đó vào tối 10-12, tại cầu Rồng (Đà Nẵng, hướng từ quận Sơn Trà đi quận Hải Châu) ô tô biển số 43A66… gắn dàn đèn LED sáng nhấp nháy xung quanh xe chạy diễu hành trên cầu (21h30-21h45). Người dân đã phản ánh về việc phương tiện trên gây mất an toàn giao thông, phản cảm.

Đội cảnh sát giao thông đường bộ đã xác minh chủ xe và mời đến làm rõ nội dung phản ánh.

Chiếc ô tô phủ đầy dây đèn LED trang trí, nhấp nháy ánh sáng khi chạy - Ảnh: CSGT

Qua sự việc trên, Phòng cảnh sát giao thông cũng khuyến cáo người dân không tự lý lắp đặt các loại đèn chiếu sáng có cường độ mạnh nhằm mục đích tăng khả năng quan sát khi đi vào ban đêm, hoặc sử dụng đèn pha sai quy định như đèn LED, đèn laser có ánh sáng xanh hoặc trắng với cường độ mạnh... Việc tự ý lắp đặt các loại đèn như vậy là vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

Ngoài ra việc lắp đặt đèn trên sẽ làm tầm nhìn của người tham gia giao thông bị hạn chế, tiềm ẩn gây tai nạn giao thông.

