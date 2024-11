Tông trúng nhiều học sinh, tài xế ô tô bị phụ huynh đánh hội đồng

Your browser does not support the video tag.

Theo Newsflare, sáng ngày 19/11, một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra bên ngoài Trường tiểu học Vĩnh An, quận Định Thành, thành phố Thường Đức, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc khiến một số học sinh và người lớn bị thương.

Theo lời kể của nhân chứng, vào khoảng 7h37 sáng, một chiếc SUV màu trắng bất ngờ tăng tốc bên ngoài trường và tông vào học sinh và phụ huynh đang chờ vào trường. Hiện trường trở nên hỗn loạn, các trụ chắn an toàn ở cổng trường bị đổ và nhiều xe bị đè bẹp xuống đất. Một số học sinh, phụ huynh và nhân viên an ninh của trường đã bị thương và ngã gục trên mặt đất.

Sau vụ việc, nhân viên nhà trường và người dân gần đó đã nhanh chóng tiến hành cứu hộ, đưa những người bị thương đến bệnh viện để điều trị.

Nam tài xế bị nhóm phụ huynh tấn công.

Theo báo cáo chính thức, tất cả những người bị thương đã được đưa ngay đến bệnh viện địa phương và đang được cấp cứu. May mắn thay, không có trường hợp nào bị thương nguy hiểm đến tính mạng và các nạn nhân vẫn đang được điều trị và theo dõi thêm.

Người lái xe, một người đàn ông 39 tuổi tên là Huang, không phải là phụ huynh của bất kỳ học sinh nào trong trường.

Anh ta đã bị phụ huynh và nhân viên an ninh nhà trường khống chế tại chỗ trước khi cảnh sát đến và bắt giữ. Các nhà chức trách tuyên bố rằng động cơ và nguyên nhân cụ thể của vụ việc vẫn đang được điều tra và sẽ được tiết lộ sớm nhất có thể.

Sự việc xảy ra chỉ vài ngày sau khi một tài xế đâm xe vào đám đông tại một trung tâm thể thao ở Chu Hải, miền nam Trung Quốc, khiến 35 người thiệt mạng và 43 người bị thương nặng.

Tác giả: Hải Vân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn