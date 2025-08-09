Tuyên án các doanh nhân tiếp tay ông chủ Nhật Cường buôn lậu hàng hóa 338 tỉ

Bùi Quang Huy (phải), tổng giám đốc Công ty Nhật Cường, đang bỏ trốn và bị truy nã - Ảnh: TL

Ngày 8-8, các ông Đoàn Mạnh Phong (chủ tịch Công ty CP tiếp vận SRV), Cao Tuấn Hưng (giám đốc Công ty CP tiếp vận SRV) và Nguyễn Hoàng Sơn (kế toán trưởng của SRV) bị Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa ra xét xử với cáo buộc tiếp tay cho ông chủ Nhật Cường buôn lậu.

Cả ba người trên từng bỏ trốn và bị truy nã. Sau đó chủ tịch công ty ra đầu thú, hai người còn lại bị bắt khi đang lẩn trốn ở nước ngoài và bị dẫn độ về Việt Nam.

Tuyên án hôm nay, hội đồng xét xử phạt ông Phong 36 tháng tù, Hưng và Sơn lần lượt nhận mức án 50 và 45 tháng tù.

Tiếp tay cho ông chủ Nhật Cường buôn lậu

Theo hồ sơ vụ án, trong thời gian từ năm 2017 đến tháng 9-2018, Bùi Quang Huy và đồng phạm đã giao dịch mua hàng hóa là điện thoại di động các hãng iPhone, Samsung Galaxy, Blackberry... cùng máy tính bảng cũ, mới các loại của 10 nhà cung cấp.

Tuy nhiên cơ quan tố tụng cáo buộc sau khi thống nhất số lượng, chủng loại hàng hóa, ông chủ Nhật Cường không làm thủ tục nhập khẩu theo quy định, mà thuê một người phụ nữ tên Hằng (hay còn được gọi với những cái tên khác như “Yên Hồng Kông", “Yên Hải Phòng", "Yên HP) vận chuyển hàng từ Hồng Kông về sân bay quốc tế Nội Bài, Việt Nam.

Theo cáo trạng vụ án, thông qua người phụ nữ tên Hằng, Đoàn Mạnh Phong đã liên hệ với ông Bùi Quang Huy để đặt vấn đề, trao đổi về việc vận chuyển hàng hóa.

Bùi Quang Huy giao cho cấp dưới là Trần Ngọc Ánh (phó tổng giám đốc) trực tiếp bàn bạc với ông Phong, hai bên thống nhất Công ty SRV sẽ tiếp nhận hàng tại sân bay và vận chuyển về trung tâm Hà Nội giao cho Nhật Cường tiêu thụ.

Theo thỏa thuận giữa hai bên, giá cước vận chuyển là 300.000 đồng đến 1,3 triệu đồng mỗi thiết bị, tùy loại và theo từng thời điểm. Sau khi vận chuyển hàng xong, Phong giữ lại phần tiền công và chuyển phần tiền còn lại cho Hằng. Kết quả điều tra xác định ông Phong được hưởng 40 - 50 triệu đồng/tháng.

Lập công ty để làm kho tập kết hàng lậu

Theo cáo trạng, Phong và giám đốc Công ty SRV Cao Tuấn Hưng sử dụng pháp nhân của ba công ty khác nhau để làm thủ tục hải quan nhập khẩu hàng hóa. Tuy nhiên khi làm thủ tục, nhóm của Phong đưa thông tin gian dối khai báo các mặt hàng khác, có thuế nhập khẩu thấp hơn.

Phong cũng chỉ đạo cấp dưới thành lập Công ty CP tiếp vận SRV để sử dụng làm nơi tập kết hàng hóa nhập lậu trước khi giao cho phía Nhật Cường, cáo trạng nêu.

Cơ quan truy tố cáo buộc Đoàn Mạnh Phong cùng thuộc cấp đã thực hiện hành vi vận chuyển trái pháp luật hàng hóa qua biên giới, giúp sức cho tổng giám đốc Công ty Nhật Cường buôn lậu gần 17.000 sản phẩm là điện thoại di động, máy tính trị giá gần 308 tỉ đồng.

Nhóm của Phong hưởng lợi gần 7 tỉ từ việc tiếp tay buôn lậu cho Bùi Quang Huy.

Ngoài ra vào tháng 9-2018, Phong và Hưng còn sử dụng pháp nhân của một công ty khác mở 3 tờ khai hải quan, hàng hóa khai báo là sợi cáp quang, thiết bị chuyển đổi quang học.

Tuy nhiên sau khi thông quan, Cục Điều tra chống buôn lậu thuộc Tổng cục Hải quan kiểm tra thực tế, xác định hàng hóa là hơn 1.000 điện thoại iPhone các loại...

Kết quả điều tra xác định nhóm của Phong đã vận chuyển trái pháp luật 1.082 điện thoại bị bắt giữ, trị giá hơn 30 tỉ đồng, nâng tổng số hàng hóa nhập lậu là 18.000 sản phẩm, tương đương hơn 338 tỉ đồng...

Trước đó nhiều lãnh đạo, nhân viên của Công ty Nhật Cường đã bị xét xử về tội “bbuôn lậu” trong giai đoạn 1 của vụ án. Riêng ông chủ Công ty Nhật Cường hiện vẫn đang bỏ trốn nên tạm đình chỉ điều tra.

Tác giả: Thân Hoàng

Nguồn tin: tuoitre.vn