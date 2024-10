Clip: Đi ngược chiều, tài xế ô tô hành hung học sinh sau va chạm

Your browser does not support the video tag.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh một tài xế ô tô hành hung học sinh đi xe máy điện sau va chạm, đang nhận về nhiều sự quan tâm, chú ý.

Trong clip, một học sinh điều khiển xe máy điện đang lưu thông trên đường thì phát hiện thấy chiếc xe ô tô con lao nhanh vào đường ngược chiều. Dù đã chủ động dừng xe lại để tránh, nam sinh này vẫn bị ô tô đâm trúng.

Tài xế ô tô hành hung nam sinh sau va chạm.

Điều đáng nói là ngay sau khi xảy ra va chạm, tài xế ô tô lập tức xuống xe, lao tới hành hung nam sinh trước sự chứng kiến của người dân. Trong khi đó, chiếc xe ô tô tiếp tục trôi về phía trước, đẩy xe máy điện về phía vỉa hè dù không có người lái.

Sự việc chỉ dừng lại khi có người dân can ngăn.

Trao đổi trên tờ VTC news vào ngày 15/10, lãnh đạp phường Quang Trung, Tp.Uông Bí (Quảng Ninh) xác nhận vụ việc một nam sinh đi xe máy điện bị người đàn ông lái ô tô hành hung. Sự việc xảy ra vào chiều 14/10, trên đường Bùi Thị Xuân thuộc địa phận phường Quang Trung.

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng công an đã cho kiểm tra, trích xuất camera để làm rõ sự việc. Theo đó, tài xế lái ô tô và nam sinh cùng trú tại Tp.Uông Bí.

Cũng theo lãnh đạo phường Quang Trung, lực lượng công an đã tìm được tài xế ô tô và yêu cầu phối hợp làm rõ.

Tối 14/10, tài xế này đã tới gia đình nam sinh để xin lỗi và xin bồi thường việc làm hỏng xe máy điện.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn