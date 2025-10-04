Tuổi trẻ Nghệ An xung kích dựng lại niềm tin

Khi nước vừa rút, màu áo xanh tình nguyện của đoàn viên thanh niên đã có mặt trên khắp nẻo đường, mang theo niềm tin và sức trẻ để cùng bà con khắc phục hậu quả thiên tai.

Sức trẻ xông pha nơi gian khó

Ngay từ những ngày mưa lũ còn diễn biến phức tạp, Đoàn xã Yên Na đã huy động lực lượng tại chỗ kịp thời giúp dân di dời tài sản, kê cao đồ đạc, hạn chế phần nào thiệt hại.

Sau khi lũ rút, hơn 30 đoàn viên thanh niên xã Yên Na (Nghệ An) đã cùng với chính quyền địa phương giúp dân khắc phục hậu quả.

Sau lũ, hơn 30 đoàn viên tiếp tục chia thành nhiều nhóm, cùng chính quyền địa phương xuống từng hộ dân để cào bùn, dọn dẹp nhà cửa, hỗ trợ bà con dựng lại mái ấm.

“Nhìn cảnh nhà cửa, tài sản của bà con bị bùn đất vùi lấp, ai cũng xót xa. Chúng tôi chỉ mong góp một phần sức nhỏ để giúp bà con sớm ổn định cuộc sống”, anh Lương Văn Ly - Bí thư Đoàn xã Yên Na chia sẻ.

Có những ngôi nhà bùn đất ngập dày gần nửa mét, hơn chục đoàn viên phải làm việc liên tục từ sáng đến trưa mới dọn xong. Quần áo ướt sũng, đôi tay rớm phồng, nhưng nụ cười của người dân chính là động lực để họ tiếp tục nỗ lực.

Suốt 3 ngày qua, hàng chục đoàn viên thanh niên xã Yên Na giúp dọn dẹp hơn 100 nhà dân bị thiệt hại.

Tinh thần “đâu cần thanh niên có”

Không chỉ dừng lại ở Yên Na, tinh thần xung kích của tuổi trẻ Nghệ An còn lan tỏa đến nhiều vùng quê khác. Tại xã Tân An, khi dòng nước vừa rút, hàng chục đoàn viên, thanh niên đã cùng dân quân tự vệ nhanh chóng xuống từng hộ dân.

Người thì thu dọn bùn đất dày đặc trong sân, người lau chùi vật dụng sinh hoạt, kê lại giường tủ, bàn ghế để bà con có thể sớm trở về sinh hoạt bình thường. Những đôi tay trẻ trung, dính đầy bùn đất, nhưng ánh mắt thì rạng ngời niềm vui khi giúp được người dân.

Ở xã Phúc Lộc, nơi nhiều mái nhà bị gió bão cuốn tốc, lực lượng đoàn viên lại trở thành điểm tựa vững chắc. Các bạn trẻ không ngần ngại trèo lên những mái ngói xiêu vẹo, cặm cụi cùng bà con lợp lại từng tấm tôn, dựng lại từng mảng vách.

Lớp bùn dày đặc trong nhà dân được xúc gọn gàng.

Cùng với đó, những gói nhu yếu phẩm, từ gạo, muối, mắm đến thuốc men, cũng được các đoàn viên vượt nước trao tận tay cho những hộ dân bị cô lập nhiều ngày trong lũ. Mỗi việc làm nhỏ bé nhưng chan chứa tình người, góp thêm niềm tin để bà con vững vàng vượt qua gian khó.

Tình người ấm áp sau bão dữ

Giữa bộn bề khó khăn và hậu quả nặng nề của bão lũ, tinh thần “tương thân tương ái” của tuổi trẻ Nghệ An càng bừng sáng hơn bao giờ hết. Từng giọt mồ hôi rơi xuống từ những đôi vai áo xanh không chỉ góp phần dựng lại mái nhà, quét dọn bùn đất hay kê lại từng vật dụng sinh hoạt, mà còn khơi lại tiếng cười, niềm hy vọng cho bà con sau những ngày bị thiên tai thử thách.

Những việc làm giản dị nhưng chan chứa nghĩa tình ấy đã sưởi ấm cả vùng quê còn ngổn ngang, thấm vào từng con đường, góc làng, để người dân thêm vững tin rằng trong gian nan, tình người càng thêm bền chặt; trong thử thách, sức trẻ mãi là điểm tựa vững vàng.

Họ không chỉ dọn dẹp, sửa sang nhà cửa hay trao từng gói nhu yếu phẩm, mà còn mang đến niềm tin, sự sẻ chia và lòng quyết tâm để cả cộng đồng cùng đứng lên sau bão lũ.

Với tinh thần “tương thân tương ái”, lực lượng đoàn viên, thanh niên cùng dân quân tự vệ đã tích cực dọn dẹp, sắp xếp lại đồ đạc, giúp các gia đình sớm ổn định cuộc sống.

Chính từ những hành động nhỏ bé nhưng đầy sức sống ấy, người dân hiểu rằng họ không đơn độc; rằng trong gian khổ, vẫn luôn có những bàn tay sẵn sàng cùng nhau khôi phục cuộc sống.

Và rồi, khi những mái nhà được lợp lại, những con đường khô ráo, những khu vườn trở lại xanh tươi, người dân nơi đây sẽ luôn ghi nhớ một điều giản dị mà sâu sắc: trong hoạn nạn, sức trẻ và tình người là nguồn động lực vô giá, để từng làng quê bền vững, để cộng đồng mãi hướng về tương lai tươi sáng.

Tác giả: Gia Ân

Nguồn tin: congly.vn