Liverpool đánh rơi chiến thắng ở phút bù giờ thứ 7

Đến làm khách trên sân của Fulham, HLV Arne Slot của Liverpool không có sự phục vụ của Hugo Ekitike nên phải sử dụng Cody Gakpo ở vị trí trung phong, trong khi Dominik Szoboszlai được bố trí đá lệch phải.

Liverpool nhập cuộc chủ động và sớm tạo ra cơ hội nguy hiểm, nhưng Gakpo lại bỏ lỡ đáng tiếc, báo hiệu một ngày kém duyên của hàng công đội khách.

Liverpool bỏ lỡ nhiều cơ hội có thể vượt lên tại sân Craven Cottage

Không kiểm soát bóng nhiều, Fulham lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công và sớm khiến Liverpool phải trả giá. Phút 17, từ pha phối hợp nhanh ở tuyến giữa, Harry Wilson băng xuống dứt điểm gọn gàng, đánh bại thủ môn Alisson.

Dù trọng tài ban đầu không công nhận bàn thắng do nghi ngờ việt vị, VAR sau đó xác nhận pha lập công hợp lệ cho đội chủ nhà.

Liverpool ôm hận bởi "cố nhân" Harry Wilson

Bị dẫn bàn, Liverpool chiếm lĩnh hoàn toàn thế trận nhưng tiếp tục bộc lộ điểm yếu ở khâu dứt điểm. Gakpo trở thành tâm điểm với pha đánh đầu hiểm hóc đưa bóng dội cột dọc, trong khi các cơ hội khác lần lượt trôi qua một cách lãng phí.

Sang hiệp hai, Liverpool gia tăng sức ép. Vận đen vẫn đeo bám đội bóng áo đỏ khi Gakpo bị từ chối bàn thắng vì việt vị, còn Alexis Mac Allister đưa bóng trúng xà ngang. Phải đến phút 57, những nỗ lực không ngừng mới được đền đáp khi Florian Wirtz dứt điểm chính xác, quân bình tỉ số 1-1.

Florian Wirtz lập công, gỡ hòa 1-1 cho "The Kop"

Thế trận sau đó trở nên giằng co. Fulham vẫn trung thành với những pha phản công nhanh và suýt tái lập thế dẫn bàn ở phút 77, khi Harry Wilson lốp bóng kỹ thuật qua đầu Alisson. May mắn là xà ngang cứu thua cho Liverpool sau pha dứt điểm của "cố nhân".

Liverpool ngỡ đã giành trọn 3 điểm với pha lập công của Cody Gakpo phút 90+3

Tưởng chừng Liverpool đã hoàn tất màn ngược dòng ở phút 90+3, khi Jeremie Frimpong tạt bóng khó chịu khiến hàng thủ Fulham phá bóng không dứt khoát, tạo điều kiện để Gakpo ghi bàn nâng tỉ số lên 2-1. Tuy nhiên, đội khách lại một lần nữa đánh mất sự tập trung đúng vào thời khắc quyết định.

Harrison Reed khiến Liverpool chìm sâu trong thất vọng với bàn thắng phút 90+7

Phút 90+7, Harrison Reed nhận bóng ngoài vòng cấm và tung cú sút xa tuyệt đẹp, bóng đi căng và hiểm, chạm xà ngang rồi bay vào lưới, ấn định tỉ số hòa 2-2.

Một kết cục cay đắng cho Liverpool, khi họ thêm lần nữa đánh rơi chiến thắng bởi sự phung phí cơ hội và thiếu chắc chắn trong những phút cuối. "The Kop" vẫn đứng thứ tư nhưng đã kém đội đầu bảng Arsenal đến 16 điểm chỉ sau loạt trận mở màn lượt về.

