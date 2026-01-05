4 con giáp có sự nghiệp, tình duyên thuận lợi trong năm Bính Ngọ 2026

Năm Bính Ngọ mang lại năng lượng mạnh mẽ, tạo khao khát phá vỡ giới hạn. Ảnh: Times of India.

Tết Nguyên Đán bắt đầu vào ngày 17/2/2026 sẽ chính thức mở ra năm Bính Ngọ. Trong suốt 12 tháng, chú Ngựa Lửa này sẽ tạo nên một nhịp độ mãnh liệt, kích hoạt những chuyển đổi kịch tính, hành động nhanh chóng và nguồn năng lượng bứt phá. Nhiều hành tinh vòng ngoài rời khỏi các cung Đất và Nước vốn chậm chãi, ổn định và thiên về cảm xúc, để tiến vào các cung Lửa và Khí mang tính bốc đồng, hướng tới hành động và giao tiếp xã hội.

"Năng lượng của Ngựa Lửa sẽ khuếch đại bản tính độc lập và hiếu động vốn có của tuổi Ngọ, tạo ra khao khát mãnh liệt về tự do, thể hiện bản thân và phá vỡ mọi giới hạn", Janine Lowe, chuyên gia chiêm tinh học Trung Quốc kiêm tác giả cuốn Feng Shui Your Way to Abundance (tạm dịch: Phong thủy dẫn lối đến sự sung túc), giải thích.

"Xét về mặt lịch sử và xã hội, những năm Ngựa Lửa thường trùng với các giai đoạn biến động, chuyển dịch văn hóa và các phong trào táo bạo, nơi mọi người cảm thấy thôi thúc phải thách thức các khuôn mẫu cũ, định nghĩa lại bản sắc và thúc đẩy sự thay đổi triệt để", Janine Lowe chia sẻ.

Giữa những dự báo về một hành trình đầy phấn khích, 4 con giáp sau đây là đối tượng thu hút nhiều vận may và sự sung túc nhất.

Tuổi Tuất

Năm Bính Ngọ sẽ kích thích nhu cầu giao lưu và cộng tác, biến đây trở thành một năm rất hướng ngoại. Vì lý do đó, những người tuổi Tuất (các năm sinh gần đây bao gồm 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018) sẽ được hưởng lợi lớn vì họ vốn là những người thích giao thiệp và thích đồng hành cùng bạn bè, người thân của mình.

Người tuổi Tuất có thể tận dụng năm Ngọ để nắm bắt các vận hội về giáo dục, có thể sẽ được nhận vào ngôi trường mơ ước hoặc tiếp cận các nguồn hỗ trợ tài chính vốn trước đây nằm ngoài tầm với. Tuổi Tuất cũng có thể sẽ đi du lịch nhiều hơn trong năm 2026 để mở rộng tầm nhìn. Ngoài ra, họ còn nhận được sự bảo vệ, ủng hộ mạnh mẽ từ người khác và sự công nhận xứng đáng sau một thời gian dài gánh vác trách nhiệm nặng nề.

Tuổi Mùi

Những người sinh năm Mùi (1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015) nổi tiếng với tâm hồn nghệ sĩ, lòng trắc ẩn và trí tuệ cảm xúc cao. Mặc dù năm Bính Ngọ sắp tới có thể diễn ra nhanh hơn so với nhịp sống lý tưởng của tuổi Mùi, nhưng tính chất hướng ngoại của thời điểm này sẽ là đòn bẩy cho vận may của họ.

Đặc biệt, trong sự nghiệp, người tuổi Mùi sẽ có cơ hội kết nối và hợp tác trong các dự án sáng tạo. Kỹ năng giao tiếp và thể hiện bản thân sẽ biến họ trở thành ngôi sao trong bầu không khí sôi động này. Chuyên gia chiêm tinh học Janine Lowe giải thích thêm: "Tuổi Mùi sẽ hưởng lợi từ 'sức mạnh mềm' trong năm Ngọ. Họ nhận được sự hỗ trợ ổn định và những lợi ích nhẹ nhàng, mang tính nuôi dưỡng. Tiến trình phát triển sẽ khá nhất quán, giúp họ xây dựng lại sự tự tin và ổn định".

Tuổi Dần

Tuổi Dần (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022) vốn là những nhà lãnh đạo bẩm sinh đầy lôi cuốn và dũng cảm. Năng lượng nhiệt huyết, định hướng hành động của năm Ngọ sẽ kích hoạt sức hút cá nhân và bản tính thích phiêu lưu của tuổi Dần, biến họ thành thỏi nam châm thu hút những điều kỳ diệu, đặc biệt là trong tình duyên và lãng mạn.

Đồng thời, năm Ngọ cũng mở ra những con đường mới đầy hứa hẹn liên quan đến làm giàu, lãnh đạo và thể hiện nghệ thuật. Nhìn chung, tuổi Dần sẽ cảm thấy sau năm Tỵ, đà phát triển quay trở lại, các cánh cửa mở ra dễ dàng hơn và một nguồn năng lượng "đồng ý" (yes energy) mạnh mẽ sẽ dẫn dắt các quyết định của họ.

Tuổi Ngọ

Vì đây là năm bản mệnh, những người tuổi Ngọ (1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014) sẽ thấy năng lượng tự do, quyết đoán và nhịp độ nhanh của mình được khuếch đại mạnh mẽ. Họ sẽ là những người dẫn dắt nhịp điệu cho các con giáp khác và có khả năng để lại dấu ấn đậm nét.

"Tuổi Ngọ hưởng lợi đáng kể vì năng lượng của năm trùng khớp hoàn toàn với bản chất của họ. Họ di chuyển hài hòa với nhịp điệu của năm, sự tự do được gia tăng, cơ hội và niềm đam mê cũng được làm mới", Janine Lowe nhấn mạnh. Tuy nhiên, Lowe cũng lưu ý rằng điều quan trọng là người tuổi Ngọ cần nỗ lực tìm kiếm sự cân bằng và cẩn trọng "giữ đôi chân trên mặt đất" để đảm bảo sự phấn khích chuyển hóa thành những tiến bộ vững chắc, có ý nghĩa.

