Bắt nhóm chuyên tổ chức đánh bạc qua game online, giao dịch 100 tỉ đồng

Cơ quan công an kiểm tra dữ liệu trên hệ thống điện tử của nhóm tổ chức đánh bạc qua game online - Ảnh: T.G.

Ngày 5-1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị xác nhận vừa phối hợp với các lực lượng liên quan phá đường dây tổ chức đánh bạc trên các nền tảng game online.

6 người liên quan đã bị bắt, gồm Nguyễn Văn Thọ (21 tuổi), Võ Văn Đạt (25 tuổi), Trần Văn Bảo (20 tuổi), Trần Văn Nhân (28 tuổi) cùng trú tại xã Tân Mỹ; Đoàn Kim Hòa (34 tuổi), trú tại xã Lệ Thủy; Phan Thị Hiền (42 tuổi), trú tại phường Ba Đồn, cùng tỉnh Quảng Trị.

Bước đầu cơ quan công an xác định Thọ là người cầm đầu và đường dây này bắt đầu hoạt động từ đầu năm 2025 đến nay. Nhóm này sử dụng công nghệ cao, thông qua mạng Internet để tổ chức, tham gia đánh bạc trên các nền tảng game online như Hitclub, Sun Win, Go88. Tổng số tiền giao dịch của đường dây đánh bạc này lên đến khoảng 100 tỉ đồng.

6 người liên quan đến nhóm tổ chức đánh bạc qua game online vừa bị bắt giữ - Ảnh: T.G.

Ngoài ra, nhóm của Thọ còn hỗ trợ rút tiền đánh bạc từ các cổng game để thu lợi bất chính.

Để qua mặt cơ quan chức năng, nhóm này sử dụng các tài khoản mạng xã hội ẩn danh, lập các hội, nhóm kín để tổ chức hoạt động.

Trước những tài liệu, chứng cứ thu thập được, những người liên quan đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Công an tỉnh Quảng Trị đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với 6 người liên quan. Việc điều tra mở rộng vụ án vẫn đang được tiếp tục thực hiện.

Tác giả: Quốc Nam

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ