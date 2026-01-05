HLV Phan Như Thuật rời SLNA, thử sức ở đội V-League mới

HLV Phan Như Thuật chính thức chia tay SLNA. ẢNH: CLB

Những ngày đầu năm 2026, HLV Nguyễn Thành Công đã có những điều chỉnh ở ban huấn luyện PVF-CAND. Theo đó, ông Công mời đồng nghiệp Phan Như Thuật về giữ vai trò trợ lý, với hy vọng cùng ông đưa CLB vượt qua giai đoạn khó khăn tại V-League 2025-2026.

Hai HLV Nguyễn Thành Công và Phan Như Thuật cùng là đồng hương Nghệ An, cũng vừa hoàn thành khóa HLV bằng Pro hồi tháng 12-2025. Với quyết định làm “phó tướng” cho ông Công, HLV Phan Như Thuật cũng chính thức nói lời chia tay đội bóng quê hương SLNA.

Như Thuật thành danh khi còn là cầu thủ của SLNA và các đội tuyển Việt Nam. Sau khi giải nghệ, ông chuyển sang công tác huấn luyện tại đội bóng xứ Nghệ, đi từ tuyến trẻ lên đội 1. HLV này chính thức ngồi cabin tại V-League khi được đàn anh Ngô Quang Trường đôn lên làm trợ lý ở mùa giải 2020.

Phan Như Thuật từng có hai giai đoạn làm HLV trưởng của SLNA theo diện “chữa cháy”, nhưng vẫn giúp đội bóng quê hương hoàn thành mục tiêu trụ hạng.

Ở tuổi 42, Như Thuật vẫn được xem là HLV trẻ tại V-League. Hồi tháng 10-2025, nhà cầm quân xứ Nghệ được quyền HLV Đinh Hồng Vinh bổ sung vào thành phần ban huấn luyện của U22 Việt Nam đi tập huấn, chuẩn bị cho SEA Games 33. Kinh nghiệm từng dẫn dắt SLNA trụ hạng cũng như sự mới mẻ từ ông Thuật được kỳ vọng sẽ hỗ trợ cho HLV Nguyễn Thành Công tại PVF-CAND.

Cựu tuyển thủ Mai Tiến Thành và Phan Như Thuật trong vai trò trợ lý HLV tại PVF-CAND

Bên cạnh Như Thuật, HLV Nguyễn Thành Công cũng bổ sung thêm ba trợ lý khác, gồm Nguyễn Đức Cường, Hàn Văn Tuấn và Mai Tiến Thành. Trong đó, Đức Cường và Văn Tuấn đã đồng hành với ông Công từ đội bóng cũ Hà Tĩnh nên rất am hiểu vị “thuyền trưởng” của mình. Còn cựu tuyển thủ Tiến Thành được đôn lên từ tuyến trẻ PVF, sẽ hỗ trợ ban huấn luyện về thông tin các cầu thủ.

Trong thời gian V-League 2025-2026 tạm nghỉ để U23 Việt Nam tham dự các giải quốc tế, PVF-CAND vẫn duy trì tập luyện cũng như thi đấu giao hữu. Mới nhất, thầy trò HLV Nguyễn Thành Công đoạt vị trí á quân tại Cúp Tứ hùng tổ chức ở Thái Nguyên, quy tụ các đội Hà Nội FC, Thể Công Viettel và HAGL tham dự.

Thành tích này sẽ tiếp thêm tinh thần cho PVF-CAND ở giai đoạn II của mùa giải 2025-2026. Sau vòng 11, đại diện đến từ Hưng Yên có 8 điểm, nhiều hơn 1 điểm so với đội cuối bảng Đà Nẵng. Trận ra mắt của HLV Nguyễn Thành Công cùng ê kíp ban huấn luyện mới là cuộc tiếp đón HAGL tại vòng 1/8 Cúp Quốc gia vào ngày 24-1 tới.

Tác giả: Hữu Thành

Nguồn tin: sggp.org.vn