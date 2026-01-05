Kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội và gặp mặt Xuân Bính Ngọ 2026

Dự Chương trình có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Ban, bộ, ngành, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Khắc Thận – Bí thư Tỉnh ủy; Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Trọng Hải – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Phạm Trọng Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ngành,...

Lãnh đạo Hội Đồng hương Nghệ An tại Hà Nội có đồng chí Hoàng Xuân Lương- nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An, nguyên Thứ trưởng Ủy ban Dân tộc miền núi của Chính phủ, Phó Chủ tịch phụ trách Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội và các đồng chí Phó Chủ tịch, Ban Chấp hành Hội, cùng các hội viên người Nghệ An đang sinh sống, làm việc, học tập tại Hà Nội.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh gặp mặt những người Nghệ đang làm ăn, sinh sống tại Hà Nội

Đại biểu tham dự Chương trình

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An, lãnh đạo Hội đồng hương Hà Tĩnh tại Hà Nội; Đại diện Hội đồng hương Nghệ Tĩnh tại Ninh Bình tặng hoa chúc mừng Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội

50 năm chung một tấm lòng

Hơn 50 năm qua, các thế hệ người Nghệ An xa quê, tại Hà Nội nói riêng và trên khắp mọi miền Tổ quốc nói chung, luôn đau đáu hướng về quê hương yêu thương. Bằng nhiều cách khác nhau, từ những đóng góp thầm lặng đến những ý kiến xây dựng thẳng thắn, từ những chuyến xe nghĩa tình chở quà, chở tri thức trở về quê nhà, tất cả đã tạo nên một dòng chảy bền bỉ của nghĩa đồng hương, nghĩa quê nhà.

Hội Đồng hương Nghệ An tại Hà Nội còn ươm mầm và nuôi dưỡng văn hóa quê hương ngay giữa lòng Thủ đô bằng việc thành lập Câu lạc bộ Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh

Điều khác biệt và cũng là dấu ấn nổi bật nhất của Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội chính là khả năng quy tụ và kết nối một mạng lưới cộng đồng, đồng hương rộng khắp, tới 21 huyện, thành phố, thị xã cũ và gần 200 ban liên lạc cấp xã cũ. Ngay cả khi mô hình chính quyền địa phương 02 cấp triển khai, những cộng đồng đồng hương vẫn tiếp tục duy trì, phát triển như một sợi dây gắn kết bền chặt của những người con xứ Nghệ nơi quê xa. Trong hơn mười năm trở lại đây, Hội Đồng hương Nghệ An tại Hà Nội bước vào giai đoạn hoạt động sôi nổi và hiệu quả nhất. Hội đã kiên trì thăm hỏi các bậc lão thành, tri ân người có công, đồng hành cùng giáo dục, báo chí và thế hệ trẻ Nghệ An đang học tập, lập nghiệp tại Thủ đô. Từ một mái nhà gắn kết, Hội trở thành điểm tựa tinh thần, nơi gìn giữ truyền thống quê hương và lan tỏa những giá trị văn hóa xứ Nghệ giữa lòng Thủ đô.

Mỗi khi quê nhà Nghệ An gặp khó khăn, thiên tai, bão lũ, những tấm lòng của người Nghệ ở Hà Nội lại hướng về bằng cả trái tim. Hàng chục chương trình thiện nguyện, hàng nghìn gói quà đã được trao tặng, san sẻ lúc hoạn nạn, mang lại niềm vui cho bao mảnh đời khó khăn.

Chỉ tính trong những năm gần đây, hàng chục tỷ đồng đã được kêu gọi đóng góp để hướng về quê hương, từ những suất quà hỗ trợ thiên tai, đến những ngôi nhà đại đoàn kết, công trình nhà văn hóa cộng đồng… Những tấm lòng nhân ái, nghĩa cử sẻ chia ấy đã tạo nên bản sắc riêng của người Nghệ chịu thương chịu khó và sâu nặng nghĩa tình.

Công tác khuyến học, khuyến tài, hỗ trợ sinh viên Nghệ An tại Hà Nội được chú trọng. Nghĩa tình đồng hương từ đó lan tỏa, không chỉ trong cộng đồng người Nghệ mà còn góp phần vun đắp hình ảnh đẹp của con người Nghệ An trong lòng bạn bè Thủ đô. Bên cạnh hoạt động từ thiện xã hội, những người con xứ Nghệ còn trở về quê hương đầu tư xây dựng phát triển quê hương như: Xây dựng nhà máy, công trình… tạo công ăn việc làm cho con em, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển…

Quyết tâm xây dựng Nghệ An thành tỉnh khá, cực tăng trưởng tầm quốc gia

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận phát biểu

Trong không khí đầm ấm, thân tình của buổi gặp mặt đầu năm, qua xem phóng sự tư liệu tổng hợp chặng đường 50 năm hình thành và phát triển của Hội, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận bày tỏ phấn khởi và xúc động trước những kết quả nổi bật mà Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội đã đạt được. Hội đã phát huy tốt vai trò kết nối, quy tụ những người con xứ Nghệ xa quê. Hội luôn đồng hành cùng tỉnh nhà trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chia sẻ khó khăn qua các chương trình an sinh xã hội. Bằng kinh nghiệm và tâm huyết, các bác, các anh, chị đã có nhiều ý kiến đóng góp quý báu giúp lãnh đạo tỉnh trong quá trình xây dựng và phát triển địa phương. Những thành tựu và sự khẳng định mình của các bác, các anh, chị tại Thủ đô chính là nguồn tài sản vô giá, là động lực để lãnh đạo địa phương tiếp nối trách nhiệm xây dựng quê hương Nghệ An ngày càng giàu đẹp.

Dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận đã thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm vừa qua; kết quả của công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính; công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và khẳng định trong những kết quả đó có sự ủng hộ, chia sẻ, hỗ trợ, động viên, cổ vũ và đóng góp quan trọng của những người con Nghệ An đang sinh sống, làm việc xa quê, trong đó có những người đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội và các tỉnh lân cận ở phía Bắc.

Thay mặt Lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy trân trọng gửi lời tri ân và cảm ơn sâu sắc đối với những tình cảm, sự đóng góp quan trọng của các bác, các anh, chị trong Hội đồng hương đã dành cho tỉnh trong suốt thời gian qua; đặc biệt là sự đồng hành, hỗ trợ trong công tác an sinh xã hội, các hoạt động từ thiện.

Chia sẻ những định hướng phát triển và quyết tâm của tỉnh trong thời gian tới xây dựng Nghệ An thành tỉnh khá, là cực tăng trưởng tầm quốc gia, những nhiệm vụ trọng tâm tỉnh tập trung triển khai, hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, theo Bí thư Tỉnh ủy để hoàn thành nhiệm vụ đề ra, bên cạnh sự nỗ lực cố gắng của Đảng bộ, chính quyền các cấp, các ngành và nhân dân trong tỉnh, rất cần sự quan tâm, gắn kết hơn nữa của những người con xứ Nghệ xa quê, trong đó có các bác, các anh, các chị đồng hương đang sinh sống, làm việc tại thủ đô Hà Nội và khu vực phía Bắc.

Đại biểu tham dự Chương trình

Bí thư Tỉnh ủy mong muốn Hội đồng hương sẽ ngày càng phát triển, quy tụ các thế hệ để tạo nên cộng đồng người Nghệ An đoàn kết. Đồng thời tổ chức nhiều hoạt động thiết thực và gắn bó chặt chẽ hơn nữa với quê nhà; tiếp tục ủng hộ, đồng hành, đóng góp kinh nghiệm, trí tuệ, phát huy vai trò giúp tỉnh nhà trong công tác hoạch định chính sách, thu hút đầu tư và các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội... xây dựng Nghệ An trở thành tỉnh khá, cực tăng trưởng tầm quốc gia mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra.

Về phía lãnh đạo tỉnh, sẽ tiếp tục nỗ lực, đoàn kết, năng động, sáng tạo hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; lắng nghe, tiếp thu nghiêm túc góp ý của các tầng lớp nhân dân, trong đó có các bác, các anh, chị trong Hội đồng hương để xây dựng Nghệ An ngày càng giàu mạnh, phát triển.

Nhân dịp bước sang năm mới và chuẩn bị đón Tết cổ truyền Bính Ngọ 2026, thay mặt Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà, Bí thư Tỉnh ủy gửi lới chúc tới các đại biểu luôn hạnh phúc, thành đạt trong cuộc sống và công tác.

Tin tưởng, đồng hành, ủng hộ tỉnh nhà

Phó Chủ tịch phụ trách Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội Hoàng Xuân Lương phát biểu

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch phụ trách Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội Hoàng Xuân Lương bày tỏ vui mừng, phấn khởi và chúc mừng những kết quả tỉnh nhà đạt được trong năm qua.

Qua nghe những nội dung trọng tâm về mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2026, đồng chí Hoàng Xuân Lương bày tỏ sự ấn tượng và đánh giá cao sự đổi mới trong công tác lãnh đạo của Tỉnh ủy và Chính quyền tỉnh Nghệ An với hai điểm nổi bật về sự phối hợp giữa Đảng và Chính quyền; công tác cải cách hành chính và thái của cán bộ, công chức. Được biết, Tỉnh ủy đã thành lập các tổ công tác để trực tiếp sát cánh cùng chính quyền chỉ đạo 12 dự án trọng điểm. Điều này thể hiện tinh thần cấp ủy cùng gánh vác trách nhiệm, khơi dậy ý chí "dám làm, dám chịu trách nhiệm" và sự sâu sát, chia sẻ của lãnh đạo tỉnh. Tỉnh đã có những bước đột phá mạnh mẽ trong việc cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt là thay đổi thái độ, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức. Đây được coi là việc "tháo gỡ điểm nghẽn của điểm nghẽn", tạo niềm tin rất lớn cho cộng đồng doanh nghiệp và bà con xa quê.

Chia sẻ về kế hoạch hoạt động của Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội, Phó Chủ tịch phụ trách Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội Hoàng Xuân Lương khẳng định, cộng đồng người Nghệ An xa quê luôn tin tưởng và đồng lòng ủng hộ sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh; đồng thời tin tưởng tỉnh sẽ thực hiện tốt các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Võ Thị Minh Sinh trao Bằng khen của Ủy ban MTTQ tỉnh cho các tập thể và cá nhân có thành tích tích xuất sắc trong hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội

Hội đồng hương tặng Bảng tri ân các cá nhân có nhiều đóng góp cho quê hương Nghệ An

