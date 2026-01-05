Đề xuất Chủ tịch nước tặng quà Tết Nguyên đán 2026 cho hơn 1,6 triệu người có công

Chủ tịch nước Lương Cường trong một lần đến thăm, tặng quà gia đình thương binh tại xã Pa Tần, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu - Ảnh: TTXVN

Thừa ủy quyền Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình có tờ trình Chủ tịch nước về tặng quà cho người có công với cách mạng dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Có hai mức quà là 600.000 đồng và 300.000 đồng.

Dự kiến, có hơn 1,6 triệu người thụ hưởng với kinh phí trên 500 tỉ đồng đã được bố trí trong kế hoạch ngân sách nhà nước năm 2026.

Chính phủ đề xuất giao Bộ Nội vụ hướng dẫn UBND các tỉnh, thành phố thực hiện quyết định của Chủ tịch nước về tặng quà người có công với cách mạng dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Cụ thể, mức quà 600.000 đồng dành tặng Bà mẹ Việt Nam anh hùng, người hoạt động cách mạng trước 1-1-1945, người hoạt động cách mạng từ 1-1-1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8-1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng.

Mức quà này cũng dành tặng Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và Anh hùng Lao động thời kỳ kháng chiến, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh có tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng.

Ngoài ra mức quà 600.000 đồng áp dụng cho người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học bị tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp, người có công với cách mạng đang nhận trợ cấp nuôi dưỡng hằng tháng.

Tương tự, thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng, thân nhân của hai liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng được hưởng mức quà cao nhất 600.000 đồng nêu trên.

Mức quà 300.000 đồng dành tặng thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh có tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng và thương binh hưởng chế độ mất sức lao động.

Những người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng và đại diện thân nhân liệt sĩ, người thờ cúng liệt sĩ (với liệt sĩ không còn thân nhân) cũng được dành tặng mức quà 300.000 đồng.

Đối tượng nhận quà 300.000 đồng còn có người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỉ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống và người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày, có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng.

Theo Bộ Nội vụ, trong 78 năm qua, Đảng, Nhà nước, nhân dân luôn quan tâm, chăm lo, thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa đối với người có công với cách mạng và thân nhân.

Mức chuẩn trợ cấp ưu đãi năm 2025 tăng hơn 70% so với năm 2021, góp phần cải thiện đáng kể đời sống người có công.

Hằng năm, Chủ tịch nước đều có quà tặng người có công với cách mạng nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Điều này thể hiện truyền thống tốt đẹp "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" đã được gìn giữ và phát huy qua hàng ngàn năm lịch sử của dân tộc Việt Nam.

