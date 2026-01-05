Ảnh Tổng thống Venezuela bị bắt, đeo còng tay, mặc đồ rằn ri là sản phẩm photoshop

Hình ảnh giả song được cho là Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro bị bắt và còng tay lan truyền trên mạng xã hội X ngày 3-1 (giờ địa phương) - Ảnh: X/front_ukrainian

Hình ảnh xuất hiện trong một bài đăng trên mạng xã hội X ngày 3-1, với nội dung khẳng định Nhà Trắng đã công bố "bức ảnh đầu tiên của Maduro sau khi bị bắt".

Qua xác minh của trang kiểm chứng Lead Stories, bức ảnh này trùng khớp hoàn toàn với một bức ảnh có thật chụp từ năm 2022, nhưng nhân vật trong ảnh gốc không phải ông Maduro.

Ảnh gốc được đăng tải ngày 12-4-2022 trên kênh Telegram chính thức của Tổng thống Ukraine Zelensky, ghi lại hình ảnh ông Victor Medvedchuk - doanh nhân, chính trị gia gốc Ukraine có lập trường thân Nga - sau khi bị lực lượng Ukraine bắt giữ.

Trong ảnh gốc, ông Medvedchuk mặc đồ thể thao màu xám, tay bị còng, đứng trước nền tường trơn - các chi tiết trùng khớp hoàn toàn với ảnh lan truyền, ngoại trừ khuôn mặt đã bị thay thế bằng gương mặt của ông Maduro.

Bài đăng gốc của Tổng thống Ukraine Zelensky về việc bắt ông Victor Medvedchuk trên mạng xã hội Telegram năm 2022 - Ảnh: Chụp màn hình

Victor Medvedchuk là một chính trị gia và doanh nhân Ukraine nổi tiếng với mối quan hệ thân thiết với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông từng bị Ukraine truy tố với cáo buộc phản quốc, sau đó được trao đổi tù binh với Nga vào cuối năm 2022.

Hình ảnh ông Medvedchuk bị bắt là tư liệu báo chí đã được công bố rộng rãi từ trước, vì vậy dễ bị lợi dụng để chỉnh sửa, gán ghép vào các bối cảnh sai lệch.

Cũng trong ngày 3-1 (giờ Mỹ), Tổng thống Donald Trump có đăng tải trên mạng xã hội Truth Social một hình ảnh ông Maduro bị còng tay, bịt mắt trên tàu hải quân USS Iwo Jima.

Chuyến bay của Chính phủ Mỹ chở Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và phu nhân Cilia Flores tại căn cứ không quân Stewart Air National Guard Base ở Newburgh, bang New York (Mỹ) ngày 3-1 (giờ địa phương) - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin AFP, ông Maduro được cho là đã đến một căn cứ quân sự của Mỹ vào tối 3-1, sau đó được chuyển về New York, nơi ông bị FBI áp giải xuống máy bay của Chính phủ Mỹ tại một cơ sở của Lực lượng Vệ binh quốc gia ở bang New York.

Hãng tin AFP mô tả ông Maduro sau đó được trực thăng đưa tới Manhattan, với sự hiện diện của lực lượng thực thi pháp luật đông đảo.

Ông được cho là sẽ bị đưa tới trụ sở Cơ quan Phòng chống ma túy Mỹ (DEA), rồi chuyển tới trung tâm giam giữ Metropolitan ở Brooklyn - nơi từng giam giữ rapper Sean "Diddy" Combs trong phiên tòa năm ngoái.

Hình ảnh Tổng thống Trump chia sẻ trên mạng xã hội, theo ông là cảnh Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro bị giam giữ trên tàu USS Iwo Jima của Mỹ

Ngoài ra ông Maduro và vợ được cho sẽ phải ra hầu tòa tại New York với các cáo buộc như "khủng bố ma túy", buôn lậu lượng lớn cocain vào Mỹ và tàng trữ vũ khí trái phép.

