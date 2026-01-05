Nghệ An: Ngành du lịch ước đạt 885 tỷ đồng dịp nghỉ Tết Dương lịch 2026

Bốn ngày nghỉ lễ Tết Dương lịch 2026 diễn ra khá thuận lợi với du khách thập phương khi đến với các điểm vui chơi, trải nghiệm, du lịch và nghỉ dưỡng ở tỉnh Nghệ An.

Để bảo đảm công tác đón, phục vụ tốt nhất cho du khách, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Sở VHTT&DL) Nghệ An đã ban hành văn bản chỉ đạo UBND các phường, xã, Ban Quản lý các khu, điểm du lịch, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn triển khai các biện pháp đảm bảo các hoạt động du lịch.

Để phục vụ du khách đến với Nghệ An dịp nghỉ lễ Tết năm nay, ngành du lịch đã tổ chức nhiều chương trình đặc biệt phục vụ du khách.

Trong thời gian dịp nghỉ Tết 2026 trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, vui chơi giải trí phục vụ Nhân dân và du khách.

Tối 31/12/2025, tại Quảng trường ánh sáng Vinwonders Cửa Hội đã tổ chức Chương trình nghệ thuật Countdown với chủ đề “Nghệ An chào 2026 - Hào khí sông Lam”; Sáng 1/1/2026, Sở VHTT&DL Nghệ An phối hợp với Tổng công ty hàng không, Cảng hàng không quốc tế Vinh tổ chức chương trình đón du khách và chuyến bay đầu tiên đến Nghệ An dịp đầu năm mới.

Trong 4 ngày nghỉ lễ, các điểm du lịch cộng đồng trên toàn tỉnh Nghệ An đã đón lượng lớn khách đến trải nghiệm như: Bản Nưa, bản Khe Rạn (xã Con Cuông), bản Hoa Tiến (xã Châu Tiến), bản Mường Lống, Mường Lống Eco (xã Mường Lống), bản Mường Ham (xã Mường Ham), bản Mường Đán (xã Tiền Phong)...

Bên cạnh đó, nhiều điểm du lịch sinh thái cũng được du khách lựa chọn và trải nghiệm như: Do Luong Legend Camping & Resort (hơn 1.500 lượt khách), Khu du lịch sinh thái và khách sạn Hòn Mát (hơn 3.000 lượt khách), Khu du lịch sinh thái HDT (hơn 1.000 lượt khách)... Các điểm du lịch văn hóa – lịch sử cũng ghi nhận lượng khách tăng cao như đền Ông Hoàng Mười, khu di tích Kim Liên, đền Chung Sơn, đền Cờn, đền thờ Vua Quang Trung, đền Nguyễn Xí, Di tích quốc gia đặc biệt Km0, Khu di tích lịch sử Truông Bồn...

Du lịch cộng đồng ở các địa phương miền Tây Nghệ An thu hút khách du lịch dịp nghỉ Tết Dương lịch.

Ban Quản lý khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên thông tin, dịp Tết Dương lịch khu di tích đón 1.031 đoàn với 10.119 lượt du khách, đáng chú ý có 16 đoàn khách nước ngoài đến từ các nước như Nhật, Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc...

Theo tổng hợp tới ngày 4/1, dịp nghỉ lễ Tết Dương lịch toàn tỉnh Nghệ An ước đón khoảng 350 nghìn lượt khách tham quan, trong đó có 150 nghìn lượt khách có lưu trú, tổng thu du lịch ước đạt 885 tỷ đồng.

Tác giả: Hoàng Phạm

Nguồn tin: kinhtedothi.vn