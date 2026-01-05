Nam sinh Hà Nội lập kỷ lục phần thi Vượt chướng ngại vật Olympia

Nguyễn Minh Tiến, học sinh Trường THPT Quốc Oai, Hà Nội.

Trận thi tuần 2, tháng 3, quý 1 Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 chứng kiến 4 thí sinh tranh tài: Bùi Đức Dũng (THPT Sông Công, Thái Nguyên), Đỗ Đức Minh (THPT Tĩnh Gia 1, Thanh Hóa), Bùi Hoàng Nhật (THPT Ninh Châu, Quảng Trị), Nguyễn Minh Tiến (THPT Quốc Oai, Hà Nội).

Bước vào phần thi Khởi động, Minh Tiến xuất sắc giành số điểm tối đa sau lượt thi cá nhân, dẫn đầu với 60 điểm. Xếp sau là Hoàng Nhật 50 điểm, Đức Minh 40 điểm, Đức Dũng 10 điểm.

Đến 12 câu hỏi trong lượt thi chung, Minh Tiến bảo toàn vị trí dẫn đầu với 60 điểm. Đức Minh bám sát với 55 điểm, Hoàng Nhật có 40 điểm và Đức Dũng có 10 điểm.

Đến phần thi Vượt chướng ngại vật, các thí sinh phải tìm ra từ khóa gồm 5 chữ cái. Khi câu hỏi đầu tiên chưa xuất hiện, chỉ bằng một đoạn nhạc trong bài hát “Cả tuần đều ngoan”, Minh Tiến và Hoàng Nhật đã lần lượt bấm chuông giành quyền trả lời ô chữ.

Minh Tiến bấm chuông nhanh hơn, đưa ra đáp án “Bầu cử”, với lý giải: Nếu em nghe không nhầm thì từ còn thiếu là phiếu. Khi nhắc đến từ phiếu thì em nghĩ hàng ngang tiếp theo sẽ là “Quyền”, và chướng ngại vật sẽ là “Bầu cử”, có 5 chữ cái. Năm nay kỷ niệm 80 năm ngày bầu cử Quốc hội nên em tin đây sẽ là đáp án chính xác.

Với tốc độ trả lời ấn tượng, Minh Tiến xác lập kỷ lục của chương trình khi trở thành một trong số ít thí sinh giành số điểm tối đa ở phần thi Vượt chướng ngại vật.

Sau phần thi này, Minh Tiến nới rộng khoảng cách với các thí sinh còn lại khi sở hữu 120 điểm. Đức Minh xếp sau với 55 điểm. Hoàng Nhật có 40 điểm và Đức Dũng có 10 điểm.

Tại phần thi Tăng tốc, Minh Tiến tiếp tục là người xuất sắc nhất khi trả lời 3/4 câu hỏi để có thêm 110 điểm, tiếp tục dẫn đầu đoàn leo núi. Không chỉ trả lời chính xác, Tiến còn giải thích rất thuyết phục về sự lựa chọn của mình. Sau phần thi, Minh Tiến có 230 điểm, xếp sau là Đức Minh 155 điểm, Đức Dũng 80 điểm, Hoàng Nhật với 70 điểm.

Nguyễn Minh Tiến giành vòng nguyệt quế.

Tại phần thi Về đích, Minh Tiến chọn gói câu hỏi 20-20-20 điểm. Trả lời đúng 2 câu hỏi, nhưng bị mất điểm về tay Đức Minh ở câu thứ 2, Minh Tiến về vị trí với 250 điểm.

Đức Minh có 175 điểm, chọn gói câu hỏi 20-20-20 điểm trong phần thi Về đích. Câu 1 mất điểm về tay Hoàng Nhật. Câu 2 Hoàng Nhật trả lời nhưng không có điểm. Câu 3. Đức Minh về chỗ với 175 điểm.

Đức Dũng chọn gói câu hỏi 20-20-20 điểm. Trả lời đúng câu hỏi cuối nhưng lại mất điểm 2 câu đầu về tay Đức Minh, Đức Dũng về vị trí với 60 điểm. Trong khi đó, Đức Minh đã có 215 điểm.

Hoàng Nhật chọn gói câu hỏi 30-30-30 điểm, chọn ngôi sao hy vọng ở câu hỏi thứ 3. Không có đáp án trong cả 3 câu hỏi, Hoàng Nhật bị mất điểm về tay Minh Tiến ở câu hỏi cuối cùng.

Kết quả chung cuộc, Nguyễn Minh Tiến đến từ Trường THPT Quốc Oai, Hà Nội giành vòng nguyệt quế với 280 điểm. Về nhì là Đức Minh với 215 điểm. Cùng vị trí thứ ba là Bùi Hoàng Nhật 80 điểm và Bùi Đức Dũng 60 điểm. Sau hai tuần thi, Đức Minh đang sở hữu số điểm nhì cao nhất và có cơ hội vào chơi tại trận thi tháng.

