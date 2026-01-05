Tấn công vũ trang khiến hơn 30 người thiệt mạng tại Nigeria

Các tay súng tại Nigeria. (Nguồn: Daily Post)

Theo thông tin từ cơ quan cảnh sát bang Niger của Nigeria ngày 4/1, các băng nhóm vũ trang đã tấn công một ngôi làng ở khu vực Tây Bắc nước này, khiến hơn 30 người thiệt mạng.

Theo người phát ngôn cảnh sát bang Niger - ông Wasiu Abiodun, vụ việc xảy ra hôm 3/1 tại làng Kasuwan Daji, huyện Kabe, khi nhiều tay súng xông vào, phóng hỏa khu chợ địa phương và cướp phá các cửa hàng. Một số nạn nhân bị trói tay trước khi bị sát hại. Ngoài những nạn nhân này, một số dân làng cũng đã bị các đối tượng tấn công bắt cóc.

Văn phòng Tổng thống Bola Tinubu cho rằng những kẻ tấn công có khả năng là các phần tử vũ trang “đang tháo chạy” khỏi một số khu vực ở Tây Bắc Nigeria sau những cuộc không kích trong ngày Giáng sinh của Mỹ nhằm vào các nhóm liên quan tới tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Tổng thống Tinubu khẳng định các đối tượng trên “sẽ bị truy bắt và đưa ra xét xử,” đồng thời cảnh báo những kẻ tiếp tay cũng sẽ bị xử lý.

Theo Giáo hội Công giáo tại Kontagora, số người thiệt mạng có thể là hơn 40, cao hơn con số do cảnh sát công bố, và các tay súng đã hoạt động nhiều giờ mà không gặp phải lực lượng an ninh.

Thời gian gần đây, bang Niger thường xuyên phải hứng chịu những vụ tấn công và bắt cóc do các băng nhóm thực hiện nhằm tống tiền. Tháng 11/2025, hơn 250 học sinh và giáo viên tại một trường dòng ở bang này đã bị bắt cóc và được trả tự do theo 2 đợt sau đó.

Cơ quan chức năng Nigeria đang tiếp tục điều tra và triển khai biện pháp tăng cường an ninh trong khu vực./.

Tác giả: Mạnh Hùng

Nguồn tin: vietnamplus.vn